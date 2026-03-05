El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió ante empresarios que se vuelquen los “dólares en el colchón” al sistema financiero, respondió a los que reclaman por la falta de crédito y pidió: “Metámosle pata”. En el Consejo Empresario Mendocino, Caputo quiso desterrar las dudas sobre la ley de Inocencia Fiscal y los miedos sobre posibles revisiones del patrimonio o penalidades a futuro. La ley, consideró, es un “cambio paradigmático” y agregó que necesita que “incorporen esto en sus cabecitas y desoigan a los que dicen que si mañana vienen los otros’. Esta ley está perfectamente estructurada desde el punto de vista legal”. Por eso destacó que quienes lleven sus ahorros a los bancos o las sociedades de bolsa está “absolutamente blindado” por la ley de Inocencia Fiscal. “Lo único que tiene que hacer es adherir al Régimen de Ganancias Simplificado y eso es todo”. En este sentido, destacó que la evasión “no es más un delito precedente, ARCA determina el impuesto y su pago tiene efecto liberatorio, hay tapón fiscal. No hay forma, no importa quien venga, de que ustedes tengan un problema hoy si llevan la plata a un banco o una Alyc”. Explicó además que incluyeron a las Alycs como organizaciones que puedan captar los fondos de quienes se haya registrado en el Régimen Simplificado de Ganancias “porque hay bancos que, producto de lo que hemos vivido en los últimos 20 años, se toman atribuciones que no les pedimos por ley”. “Les siguen rompiendo los cocos pidiéndoles cosas que no les tienen que pedir. Por eso pusimos competencia y pusimos a las Alycs también”, agregó el ministro. La urgencia de la explicación de Caputo radica en que considera que esos dólares deben volcarse al sistema financiero “para que empiece a haber crédito al sector privado” y que la economía pueda crecer. El ministro detalló que en ahorros fuera del sistema hay u$s 170.000 millones, equivalente a tres veces los depósitos en pesos medidos en dólares y reforzó que es importante la velocidad a la que se recupere la actividad económica “porque todavía hay gente que la está pasando mal”, sumó en referencia a los datos de pobreza. “Como argentinos, tenemos que tener la responsabilidad social de decir ‘bueno, términos con el pasado’. Ustedes están perdiendo plata. Tienen los dólares en sus casas y pierden plata, pero el que más pierde es el país. Esos son dólares que no se canalizan al crédito”, sentenció. Por último, apuntó a los reclamos por la falta de financiamiento: “Cuando las pymes se quejan de que no tenemos crédito. Cómo vamos a tener si tienen los ahorros en sus casas. Para que haya crédito tiene que estar la base de ahorros. Metámosle pata”.