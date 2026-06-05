Bloquearan todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que integren este listado

La Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA puede derivar en limitaciones importantes para personas, comercios o empresas que presenten irregularidades fiscales relevantes.

El principal efecto se advierte en los medios de cobro electrónicos, como tarjetas, transferencias, pagos con QR y billeteras virtuales, ya que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago deben verificar esa nómina antes de operar.

El esquema está respaldado por la Comunicación “A” 8144/2024 del Banco Central, que estableció que bancos y prestadores de servicios de pago deben rechazar o interrumpir determinados servicios cuando el contribuyente figure dentro de esa base.

Qué es la lista de ARCA que puede afectar los cobros

La nómina en cuestión es la Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA. En ella pueden quedar registradas personas humanas o jurídicas que presenten inconsistencias tributarias, situaciones irregulares sin justificación suficiente o inconvenientes vinculados con la validación de la CUIT.

Con esta herramienta, el organismo fiscal busca fortalecer los controles, prevenir maniobras de evasión, detectar operaciones sin respaldo y combatir posibles casos de lavado de dinero.

La inclusión en esa base no significa que una deuda menor genere, por sí sola, el bloqueo automático de una cuenta . La restricción está asociada a contribuyentes incorporados específicamente en esa categoría.

Qué operaciones pueden verse afectadas

De acuerdo con la Comunicación “A” 8144, las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago no están habilitados a brindar ciertos servicios a comercios, personas humanas o empresas que se encuentren dentro de la Base de Contribuyentes No Confiables.

La limitación puede alcanzar la recepción de pagos mediante transferencias, tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas cuando el CUIT aparece señalado como no confiable.

En los hechos, un comercio podría quedar imposibilitado de cobrar con tarjeta, código QR o plataformas digitales hasta que regularice su situación ante ARCA.

La entidad de recaudación tiene en cuenta estos controles.

Por qué alguien puede entrar en esa base

Los motivos pueden estar vinculados con inconsistencias importantes en declaraciones juradas, ausencia de documentación respaldatoria, operaciones que no pueden verificarse o problemas en el estado administrativo de la CUIT.

También pueden incidir movimientos bancarios o financieros que no coincidan con lo declarado, así como conductas que dificulten al organismo comprobar el origen y la trazabilidad de los ingresos.

Por ese motivo, el riesgo es mayor para quienes cobran por medios digitales, no emiten la facturación correspondiente o no pueden justificar adecuadamente la procedencia de los fondos.

Cómo saber si tu CUIT tiene problemas con ARCA

El contribuyente debe consultar su situación fiscal con clave fiscal, revisar el estado de su CUIT y prestar atención a las notificaciones enviadas al domicilio fiscal electrónico.

Diferencia entre deuda común y CUIT no confiable

No toda deuda pequeña ni cualquier atraso impositivo implica perder el acceso a los medios de pago. La situación más sensible se presenta cuando una CUIT es incorporada a la Base de Contribuyentes No Confiables, una categoría relacionada con inconsistencias fiscales de mayor gravedad . Por eso, antes de generar alarma, conviene distinguir entre una deuda que puede regularizarse por las vías habituales y una condición fiscal que puede impactar sobre cobros con tarjetas, QR, transferencias o billeteras virtuales.

Qué hacer para regularizar la situación

Si la CUIT aparece con inconvenientes, el contribuyente debe realizar la presentación correspondiente ante ARCA y acompañar la documentación que permita respaldar su situación.

Según el caso, la gestión puede requerir el trámite “Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial” u otros procedimientos específicos.

Una vez presentada la documentación, ARCA evalúa el expediente y comunica la decisión a través de los canales fiscales declarados.