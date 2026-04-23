El contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025 representó un respaldo clave para Javier Milei, y desde la Casa Rosada ya apuntan a un nuevo objetivo: la reelección del Presidente en 2027. Sin embargo, factores como la suba de la inflación y la creciente controversia sobre Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito presentan hoy un escenario impensado para el oficialismo, con una imagen más deteriorada que en meses anteriores. Esto dificulta, por lo pronto, la posibilidad de que Milei continúe su mandato por otros cuatro años. En ese contexto, la consultora Opina Argentina elaboró una encuesta que indagó sobre la puja electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo, con diferencias mínimas entre las dos fuerzas. En detalle, el PJ le saca una leve ventaja al espacio liderado por el mandatario que, a su vez, según el relevamiento, muestra un deterioro significativo de su imagen. El informe, que contó con la participación de 1007 encuestados entre el 30 de marzo y el 2 de abril, arrojó que el peronismo encabeza las preferencias de voto, aunque con apenas un punto de diferencia sobre el oficialismo. Ante la pregunta: “Si las elecciones fueran mañana, ¿a qué fuerza política votaría?”, el PJ (representado por Kirchner, Kicillof y Massa) obtuvo un 32%, mientras que La Libertad Avanza cosechó un 31%. Un número que muestra una tendencia preocupante para el espacio libertario: luego de ostentar un 44% en enero, en cuatro meses LLA sufrió una pérdida neta de 13 puntos porcentuales. El informe destaca que la caída fue especialmente aguda en el último mes, con un retroceso de 8 puntos. No obstante, el declive del oficialismo parece no ser capitalizado por la oposición mayoritaria. Si bien quedó primero, el peronismo también cayó 3 puntos (de 35% a 32%) desde el inicio del año. Además de este clima de paridad extrema, la gran sorpresa fue el tercer puesto del Frente de Izquierda, que alcanzó un 9%. En cuarto lugar apareció Provincias Unidas. Por último, completaron las opciones “Otro” (11%), “No sabe” (7%) y “En Blanco” (5%). Por otro lado, la encuesta hizo un ranking de imágenes entre los principales dirigentes políticos, con varios datos fuertes ¿Ejemplos? Milei no lidera y quedó fuera del podio del top 3. En la mayoría de los estudios el presidente salía primero y era uno de los pocos que registraba más apoyo que rechazo. En esta oportunidad, no logró ninguno de esos resultados. Un trío de opositores puntuaron las primeras posiciones: se trata del gobernador Axel Kicillof, la diputada de izquierda Myriam Bregman y la expresidenta Cristina Kirchner. Kicillof lidero la tabla con un 44% de imagen positiva, mismo nivel de aprobación que Bregman. La diferencia entre ambos se da por el rechazo, dado que el gobernador bonaerense tuvo 53% de negativa y la diputada nacional 47%. Detrás apareció Cristina Kirchner, con 39% a favor y 59% en contra. Después de ellos surge la primer dirigente oficialista, Patricia Bullrich, con un 39% de respaldo frente a un nivel de rechazo del 60%. En la medición, Milei cae al quinto lugar al combinar 35% de apoyo -su nivel más bajo desde el comienzo de su mandato- con 63% en rojo. La aprobación presidente disminuyó así 6 puntos respecto al 41% que tenía en marzo y acumula una pérdida de 13 puntos desde enero de este año. Más adelante, el sondeo indaga sobre la percepción económica y las cifras marcan un alerta para el Gobierno: la evaluación de la opinión pública que la sociedad hace tanto del presente como del futuro del país se aceleró negativamente durante el bimestre marzo-abril. Al comparar la situación actual con la del año pasado, el 62% de los encuestados afirma que Argentina está “Peor”. Esta cifra representa un salto significativo frente al 56% registrado apenas un mes atrás, en marzo de 2026. Por el contrario, las respuestas favorables sufrieron una caída pronunciada. Quienes consideran que el país está “Mejor” pasaron del 34% en marzo al 25% en abril. Es decir, una pérdida de 9 puntos de optimismo en solo 30 días. En cuánto a las expectativas futuras, el 57% de los argentinos cree que la situación estará “Peor” dentro de un año. En marzo, un 52% esperaba un empeoramiento. Al mismo tiempo, solo el 29% de los encuestados cree que Argentina estará “Mejor” en un año. En diciembre de 2025, esta cifra alcanzaba el 46%, lo que evidencia una caída de 17 puntos.