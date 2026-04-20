Mediante el Decreto 266/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei delegó en el Ministerio de Economía la potestad de ajustar de forma autónoma el nivel de recargo en las tarifas de gas. En particular, la medida dispone que Economía podrá “aumentar o disminuir en hasta un 50%” estos montos. De esta manera, a partir de ahora, la cartera que conduce el ministro Luis Caputo suma nuevas facultades para intervenir en el manejo de recargos en las facturas de gas para financiar subsidios residenciales. La normativa afecta directamente al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (creado por la Ley 25.565), el cual se nutre actualmente de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Hasta la publicación del decreto, la facultad de aumentar o disminuir este recargo en hasta un 50% residía formalmente en el Presidente de la Nación. Pero, ahora, con el nuevo esquema el Ministerio de Economía podrá decidir de forma autónoma si el recargo sube o baja, en el caso de que lo requieran las necesidades de financiamiento del sistema o las metas fiscales. Al argumentar la medida, el Ejecutivo sostuvo que la misma es necesaria “por razones operativas, y para una mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas”. Asimismo, remarcó que “resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno”. El texto, que lleva la firma de Milei y el ministro de Justicia; Juan Bautista Mahiques, remarca que la percepción de este recargo constituye un ingreso directo que debe ser declarado e ingresado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa en el ámbito del Ministerio de Economía. El recargo se aplica a la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes en todo el territorio nacional, sin importar el uso final. El mismo se calcula sobre cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías. Así, si Economía decidiera aplicar el aumento máximo permitido del 50%, el recargo sobre el precio del gas en boca de pozo podría escalar del 7,5% al 11,25%. El Fondo Fiduciario sostiene las tarifas diferenciales en diversas regiones del país. Su uso principal es financiar el régimen de Zona Fría, que establece descuentos en las facturas de gas para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y las zonas incorporadas por la ampliación de la Ley 27.637.