Durante la jornada del viernes, dos de los referentes más “puros” de La Libertad Avanza se enfrentaron sobre la histórica interna en redes sociales y el presidente Javier Milei intercedió a favor de la verticalidad del liderazgo en el partido bajo el ala de su hermana, Karina Milei. Los protagonistas del cruce fueron la diputada y cosplayer, Lilia Lemoine, quien supo referirse al jefe de Estado como el “amor de su vida” y es el alfil más leal que tiene el oficialismo en el Congreso. Ella saltó a defender al armador bonaerense y diputado nacional Sebastián Pareja, habitualmente incinerado por los twitteros libertarios. Del otro lado, Daniel Parisini -conocido como el “Gordo Dan”-, influencer mileísta y una de las caras más visibles de la agrupación del asesor Santiago Caputo, “las Fuerzas del Cielo”. Él cruzó a Lemoine en X cuando ella incitó a un usuario a “dejar de seguir a Milei” por haber cuestionar a la espada bonaerense de Karina. “De defender a Pareja no se vuelve”, comentó el usuario. “Listo. Dejá de seguir a Milei”, contraatacó Lemoine. El disparador de todo fue el conflicto bonaerense por la jefatura del bloque en la legislatura. Durante la tarde del jueves, se volvieron a agilizar maniobras para que Agustín Romo, actual líder de la bancada y otro referente de la agrupación de Caputo, se corra de la presidencia para que lo reemplace Juanes Osaba, hombre de confianza de Pareja en PBA, y actual vicepresidente del la Cámara de Diputados bonaerense. “Nadie me está echando de ningún lado, muchachos. Quédense tranquilos“, aludió Romo en redes ante la oleada de rumores. Fuentes de LLA en la provincia consultados por El Cronista confirmaron, por otra parte, que sí habían surgido nuevamente gestiones para sacarle la presidencia del bloque, pero que la difusión de la eventual decisión había sido una “operación“. El tema en realidad se trabó porque Romo se rehusaría a hacer el cambiazo del cargo con Osaba. La otra opción que barajan es que el legislador asuma en un cargo en el Ejecutivo, pero si renuncia a su banca tendría que reemplazarlo el actual senador provincial Gonzalo Cabezas, y tampoco es una opción. La disputa resurgió porque en LLA se quejan de que el jefe de bloque no defendió a Karina Milei en un discurso de cierre en el Senado, frente a las críticas de la oposición, entre otras medidas que fueron en contra de los intereses del bloque. El propio Romo, quien estuvo en la Casa Rosada el viernes por la tarde, se subió a la ola de publicaciones que saltaron contra Lemoine: “Por favor, ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”, rogó. Lemoine retrucó: “Solo si la próxima vez que te cruzás a Sergio (Massa) le negás el abrazo”. Lucas “Sagaz” Luna, otra mano derecha de Santiago Caputo, fue en la misma línea: “Tienen terminantemente prohibido dejar de bancar a Javier por cualquier motivo”, sumó. La interna tenía como telón de fondo el cierre de listas bonaerense en 2025, cuando las Fuerzas del Cielo orquestaron, mediante terceros, una oleada en repudio a Sebastián Pareja por haber tenido una mínima representación en las candidaturas y, en cambio, incluir a exreferentes kirchneristas. El cuestionamiento había escalado al punto tal que la propia titular del partido, Karina Milei, intercedió públicamente: “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, fue la consigna de “El Jefe”. La misma consigna que intentó instalar Lemoine más temprano. “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé”, le replicó Lilia Lemoine al conductor de “La Misa”. Fuentes libertarias que dialogaron con El Cronista continuaron el descargo: “Son los mismos que quisieron instalar que Lilia era una traidora y que extorsionaba al Presidente con fotos íntimas, son exactamente los mismos que bañaron a Villarruel y a Pagano, celebraban a Putin, negaban la injerencia rusa en Argentina y operaban contra el propio entorno“, criticaron. El Gordo Dan continuó con el cruce y sostuvo que defendió a quien tuvo que defender “cuando había que bancar” y cuestionó: “Vos no tenés potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei”. Cuando Lilia le replicó que su comentario no era literal -“no creo que seas tan boludo”-, atacó: “Para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que (Fran) Fijap”. Lilia ironizó con que por su insulto iba a “dejar la banca”, para terminar la discusión. “Se vendían como libres pensadores, denunciaban al periodismo por la pauta, por la mentira, y terminaron copiando exactamente lo mismo. Si tantas ganas tiene de hacer política, que armen algo, porque en el territorio nunca se los vio...”, redoblaron desde el riñón de LLA. Javier Milei, quien hasta ahora se había mantenido neutral con respecto de la interna libertaria, intercedió con un gesto contundente a favor de Lemoine y retuiteó una publicación de ella que expresaba: “La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí... circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad. Entender esto me permitió siempre nadar contra la corriente, llegar a buen puerto y demostrar que... tenía razón“, esbozó la diputada. Horas más tardes, el propio asesor Santiago Caputo dejó en sus redes una frase sugestiva en relación a los cruces. La publicación fue compartida por Agustín Romo, quien estuvo durante la tarde en su despacho ubicado en el Salón Martín Fierro: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”. Se trata de una célebre frase del General José de San Martín, pronunciada como parte de la orden general al Ejército de los Andes en 1819.