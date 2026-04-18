Una nueva encuesta de opinión mide la intención de voto de los argentinos de cara a 2027 y arroja un dato peculiar: cuáles son los atributos que debería tener un “presidente ideal”. El estudio, realizado por Proyección Consultores entre el 2 y el 9 de abril sobre un total de 1818 casos a nivel nacional, muestra que si hoy hubiera elecciones presidenciales, Javier Milei obtendría un 39,2%, seguido por Axel Kicillof con un 32,6%. Consultados por un ballotaje entre el actual Presidente y el gobernador bonaerense, el 44,9% se inclinó por Milei y el 40,7% por Kicillof. Ante la consulta: “Pensando en un presidente ideal, ¿cuáles de estos atributos le parecen más importantes?", los encuestados podían elegir hasta tres opciones. La más votada fue “Honestidad/Transparencia” con un 52%, segunda quedó “Capacidad para resolver problemas" con un 47,9%, y tercera “Visión de futuro/Proyecto de país” con 46%. Le siguieron “Empatía con los más vulnerables” (40,5%), “Actitud y firmeza” (24,4%), “Cercanía con la gente” (16,9%), “Priorizar el orden” (15,5%), “Apertura al diálogo” (11,5%) y “Ninguno” (3,2%). Luego, casi el 50% de los encuestados dijo que Milei no cumplía con ninguno de estos atributos. Como positivo, el 31,8% destacó su “Visión de futuro/proyecto de país” y el 29,2% “Actitud y firmeza”. Entre los atributos que Milei más carece, rankearon la “Apertura al diálogo” y la “Empatía con los más vulnerables”. La encuesta incluyó un desagregado entre votantes de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria. Para el primer grupo, el atributo más importante de un “presidente ideal” es su visión de futuro y proyecto de país, algo que Milei para ellos cumple en un 66%. Para el segundo grupo, lo más importante es la “empatía con los más vulnerables”, algo que en su opinón Milei reúne solo un 2,5%. El estudio analiza también el “Adorni Gate” y su impacto como la primera crisis de credibilidad seria que enfrenta el Jefe de Gabinete. Entre los encuestados, el 58,9% considera que se trata de un hecho grave que afecta su credibilidad y solo el 12,7% lo interpreta como una operación política en su contra. El caso también tiene impacto en la intención de voto hacia La Libertad Avanza. El 31,2% de los consultados asegura que no influye en su decisión y que seguirá votando al partido oficialista. Sin embargo, el 11,8% reconoce que el escándalo le genera dudas, y el 8,5% va más lejos: dice directamente que dejaría de votar a LLA a raíz del caso. El 48,5% restante, en tanto, corresponde a quienes nunca votaron al espacio y no lo harían.