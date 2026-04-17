El peronismo, y los dirigentes que en él se reivindican, exceden a los espacios que conducen Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y no son pocos los que —por estos días— activaron las gestiones para el armado electoral de un 2027 que ven con resultado abierto por las dificultades políticas del oficialismo. La construcción de un “centro” competitivo tiene, para ellos, una base fáctica: San José 1111, La Plata o Tigre —las “sedes” que se asignan a Cristina, Axel y Sergio— ya no contienen a todos. “La ausencia de Cristina deja a muchos peronistas sueltos que Axel no termina ni de conducir ni de liderar”, dijo en las últimas horas uno de los políticos de este espacio en diálogo con El Cronista. Es allí desde donde quieren crecer. Si se buscan nombres y apellidos, se puede señalar a Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó. El primero, luego de años de distanciamiento, se reunió hace algunas semanas, con Cristina; los dos restantes lo hicieron con Axel Kicillof. Desde ese espacio aclaran que “están charlando con todos, con los gobernadores también”. “Ayer recibimos un sondeo”, proclama uno de los dirigentes del espacio y dice que lo captado es bastante distinto a lo que sucedía hace tan solo un mes. Las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los problemas para contener eficazmente la inflación y cierta idea de crisis de empleo hacen bajar las chances electorales del presidente Javier Milei, sostiene el estudio que tienen sobre la mesa. Además, el posicionamiento estratégico internacional tampoco ayuda: “Perdió (Viktor) Orbán, Donald Trump va a perder este año. Pedro Sánchez, en España, que todo el mundo lo daba por perdido, salió fortalecido de haberse negado a ir a la guerra de Irán”, resumen. “Por eso, hace 40 días parecía que el Gobierno podía ganar en primera vuelta. Pero Milei está bajando fuerte y Axel, sin hacer nada, está subiendo y podría ser él el que gane en primera vuelta”, afirmó el dirigente del centro peronista que dialogó con este diario. La idea de que el gobernador bonaerense es el “que mide mejor” es aceptada, hoy por hoy, en el seno de La Cámpora, la agrupación cristinista que conduce Máximo Kirchner. El apoyo a Kicillof, creen, sin embargo, es “condicional” y que, si se “rasca un poco en los focus”, se nota que es un liderazgo no consolidado. Massot y Monzó se reunieron la semana pasada con Kicillof. Se trató, según dicen las fuentes, de una reunión cordial, en la que encontraron a una persona “decidida a competir” y “más abierta a escuchar”. Eso, sumado a gestos como el saludo entre el gobernador y el expresidente Mauricio Macri en Expoagro, busca mostrarlo como alguien que se aleja de la confrontación no racional, elucubran. “Se lo notó más decidido, no habló ni de Máximo ni de Cristina, está más abierto a intercambiar”, explicó uno de los asistentes. Sin embargo, desde ese centro creen que, para terminar de perfilarse como candidato, tendría que dar definiciones económicas: “Los inversores piden seguir con cosas de Milei pero con un dirigente más estable. No sabemos qué piensa sobre el déficit fiscal”. Aunque no trascendió que se haya hablado del tema, Miguel Pichetto es un crítico constante a ciertas expresiones como las de Juan Grabois, a la que ha califica de “pobrista” y también apuntó varias veces contra la idea de “estado presente” que empuja el gobernador. “El peronismo gana con el centro. Néstor eligió a Scioli. Cristina lo eligió a Cobos, a Alberto. Ese podría ser un movimiento de Cristina: sostener su base y mostrar un centro como Sergio Uñac”, añadieron. La intención, aclaran, sería sumar más allá de lo que queda afuera del peronismo y ese espectro podría incorporar a dirigentes que provengan del PRO y de otros espacios. También coquetean con la idea de una candidatura de Jorge Brito, empresario y dirigente deportivo. Sobre Mauricio Macri, a quien conocen, afirman que se irá distanciando cada vez más notoriamente de La Libertad Avanza. Allí también podría haber otra opción de alianza: Pichetto fue candidato a vice del expresidente; Massot, jefe de bloque, y Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Hoy por hoy, la duda pasa por formar un espacio nuevo, una “ancha avenida del medio” o competir en PASO dentro del peronismo. En ese sentido, aclaran que al Gobierno le convendría eliminar las Primarias porque fomenta la dispersión opositora, pero también creen que no tendrá los votos para hacerlo.