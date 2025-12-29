El presidente Javier Milei decidió descongelar los sueldos de los equipos ministeriales y este viernes 2 de enero publicará en el Boletín Oficial un aumento para los funcionarios públicos. Se trata del primer incremento que se otorgará desde que anuló las subas que había orquestado el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el 2024.

“La idea es recomponer el congelamiento de estos dos años, en base a lo que se les subió a los empleados públicos” en ese mismo período, explicaron fuentes de la Casa Rosada al Cronista.

El número de pérdida que deslizan en el Gobierno es del 60% del poder adquisitivo desde que comenzó el Gobierno libertario, mientras que la inflación acumulada desde enero del 2024 a noviembre del 2025 es de 140,8%.

A la vez que los senadores se autopercibieron $10 millones y los diputados $7 millones, el esquema salarial en bruto actual para los más altos funcionarios durante los últimos dos años fue el siguiente:

Presidente de la Nación : $4 millones

Vicepresidente : $3,7 millones

Ministros : $3,58 millones

Secretarios : $3,2 millones

Subsecretarios: $2,9 millones

Durante los primeros meses del 2024 hubo tres decretos que buscaron recomponer los salarios: el primero fue en enero, de un 16%; el segundo en febrero, con un 12% y el tercero fue en marzo, con otro 8%. Sin embargo, el Presidente los retrotrajo y regresaron a los montos vigentes del 31 de diciembre del 2023.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", había alertado Milei al retrotraer los aumentos.

La normativa de ese entonces desvinculó los aumentos de los cargos jerárquicos de la homologación de los acuerdos paritarios de los trabajadores del Estado , que se negocian a través del Sistema Nacional de Empleo Público con la Unión del Personal Civil de la Nación. Estas otorgaron aumentos sucesivos durante los dos años; la última siendo de 2% sobre los salarios de noviembre más un refuerzo de fin de año de $50.000.

La razón por la cual desde el Gobierno alegan el giro en la decisión refiere ante todo a los equipos técnicos de los ministerios, que se convirtieron en imposibles de retener en el sector público sin la actualización de los salarios.

No obstante, por lo bajo también hubo quejas de funcionarios de alto rango y una de las portavoces menos disimuladas fue la vice, Victoria Villarruel, quien hace unos meses se quejó de cobrar “dos chirolas” en comparación con los senadores.

El Ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger y la Secretaría de Legal y Técnica están al tanto de diagramar el decreto que firmará el jefe de Estado este martes y será publicado el viernes , según precisaron en la Casa Rosada.

En tanto, otro giro actitudinal hacia los ministros tuvo que ver con las vacaciones: esta vez tanto el jefe de Estado como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, flexibilizaron los destinos a los que pueden ir los funcionarios durante el receso de verano. El año pasado, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le tuvo que pedir permiso a Karina para irse a Disney con sus nietos, ya que alegó había sido una promesa de hace tiempo.

Mientras que el Presidente Milei no se tomará vacaciones, los integrantes de la Mesa Política Nacional tampoco lo harán durante el mes de enero para enfocarse en la negociación parlamentaria . Incluso Sturzenegger, artífice de la reforma laboral, se involucrará durante el verano para seguir de cerca esa negociación.

La mayoría, dicen en Balcarce 50, aprovecharán los fines de semana festivos pero aguardarán a mitad de año para tomarse un descanso. A priori, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene en mente acelerar más reuniones con gobernadores.