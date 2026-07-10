El presidente Javier Milei confirmó este viernes que viajará a Brasil a finales de julio con un doble objetivo en su agenda: buscar inversiones para la Argentina y brindar su respaldo político al senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones que se celebrarán este año en el país vecino.

La decisión del mandatario argentino representa un nuevo capítulo en la tensa relación diplomática que mantiene con el actual jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Lejos de buscar un acercamiento institucional con el Palacio de Planalto, Milei optó por reforzar sus lazos con la oposición de derecha.

Durante su estadía en territorio brasileño, el Presidente participará de actividades para apuntalar la figura de Flávio Bolsonaro, quien busca consolidar el poder de su espacio en los próximos comicios, y la presencia del líder libertario es leída como un fuerte espaldarazo internacional.

Además, durante una entrevista con Radio Now, el presidente argentino confirmó que se hará un tiempo para ir hasta Brasilia a visitar a Jair Bolsonaro.

“El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro“, expresó, además de confirmar futuros viajes a Perú, Colombia y Ecuador.

Más allá del claro componente ideológico de la visita, la gira también contempla un frente estrictamente económico . El Gobierno nacional aprovechará el viaje para mantener reuniones de alto nivel con el sector privado brasileño, con la meta de captar capitales que permitan reactivar la economía local.

EFE

Este viaje reafirma la estrategia de política exterior que Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión. El Presidente continúa priorizando las alianzas personales con líderes globales de su misma sintonía ideológica por sobre las relaciones bilaterales tradicionales, consolidando al bolsonarismo como su principal aliado en la región.

Se espera que en los próximos días la Casa Rosada termine de definir los detalles oficiales sobre la comitiva que acompañará al jefe de Estado y los horarios de la agenda de encuentros.

El escenario en las encuestas: ventaja de Lula y alarmas en el PT

Días atrás, la consultora AtlasIntel dio a conocer el actual panorama que reflejan los sondeos en el país vecino de cara a los próximos comicios.

Si bien el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera la intención de voto en un eventual enfrentamiento electoral directo contra Bolsonaro (46,3% frente a 36,6%), los números generales muestran un escenario que se mantiene fuertemente polarizado.

Pese a esta ventaja inicial en las encuestas, los altos niveles de desaprobación que registra hoy la gestión del actual mandatario (alcanzó el 52,3%) encendieron las alarmas dentro del Partido de los Trabajadores (PT).

En el oficialismo brasileño existe una creciente preocupación por el impacto que esta imagen negativa pueda tener en las urnas, un factor de debilidad que la oposición de derecha busca capitalizar, precisamente, sumando volumen político y apoyos internacionales como el de Javier Milei.