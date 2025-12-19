En medio de las intrincadas negociaciones en el Congreso que dejarán para febrero las principales reformas del Gobierno libertario, las firmas de dos acuerdos comerciales internacionales clave para el presidente Javier Milei también se demorarán para el año 2027.

Por un lado, la Unión Europea aplazó la firma del histórico acuerdo de libre comercio con el Mercosur hasta enero , a priori. El mandatario argentino viajará este viernes, de todos modos, para participar de la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur el sábado en Foz de Iguazú (Brasil), según confirmaron fuentes oficiales.

Allí, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, hará el traspaso de la presidencia pro tempore al presidente de Paraguay, Santiago Peña, uno de los aliados de Milei en el bloque regional. El hecho no es menor, ya que el libertario esperaba que la firma del tratado se produzca bajo la gestión de su par paraguayo .

El tratado, que se negocia hace décadas, volvió a demorarse porque tanto Francia como Italia se rehusaron a votar el acuerdo sin la inclusión de una cláusula protectora más exigente para la agroindustria europea que se afrontaría a una competencia desleal contra los productos sudamericanos, como la carne y la soja.

Según anunció Lula en una conferencia de prensa este jueves, tras una conversación con la primera ministra, Georgia Meloni, ella le prometió que “si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo”. No obstante, también deberá ceder el presidente francés, Emmanuel Macrón, quien todavía no dio el brazo a torcer.

“Mercosur: la cuenta no nos suma. Francia no se va a rendir. Europa debe proteger a sus granjeros y la comida de nuestros ciudadanos”, comunicó vía X. Sin el aval de todos los países del Consejo Europeo, el acuerdo se imposibilita. La votación estaba prevista para esta semana, pero volvió a aplazarse.

Por otra parte, todavía quedó en el tintero el acuerdo comercial con Estados Unidos, uno de los anuncios protagónicos de la campaña electoral de este año. A diferencia de UE-Mercosur, en la Casa Rosada esperan que la firma con el país norteamericano sea inminente. Sin embargo, fuentes en diálogo con El Cronista reconocieron que es probable que también quede para el año entrante.

Si bien desde el Gobierno reiteraron que estaban trabajando para tenerlo todo listo antes de que termine diciembre , el acuerdo asoma con dilatarse más tiempo por la época festiva. Funcionarios con terminales en Washington DC precisaron que “seguimos reuniéndonos para pulir detalles” pero “está complicado ahora con Navidad”.

El embajador argentino de los EE.UU, Alejandro “Alec” Oxenford, esta semana estuvo en Buenos Aires y mantuvo un encuentro con el asesor presidencial, Santiago Caputo, el lunes. De aquel encuentro surgió que la negociación estaba “muy avanzada”, pero se rehusaron a dar fechas.

Lo que sí aseguraron desde el Gobierno es que el próximo viaje de Milei a Estados Unidos se producirá cuando ya esté listo. El jefe de Estado argentino lo firmará personalmente junto a su par estadounidense, Donald Trump.

El anuncio del framework del acuerdo comercial que publicó la Casa Blanca ya tiene más de un mes y las conversaciones giran entorno, principalmente, a los lineamientos que se deberán ajustar a nivel local, como cuestiones de normativa acerca de la propiedad intelectual, regulaciones sanitarias, estándares ambientales y otras desregulaciones.

La Argentina sigue de cerca, además, si la Casa Blanca revisa la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial que se contempla en el entendimiento. Esto implicaría que se incluya al acero y aluminio dentro de los productos beneficiados con un arancel del 50%, al estar clasificados como productos sensibles para la Seguridad Nacional.

Además, en el Gobierno deberán prepararse para afrontar al Congreso: a las modificaciones de legislación local, la oposición sumará que todas las preferencias arancelarias deberán ser aprobadas por el Legislativo, ya que la Constitución Nacional que es materia del Congreso “legislar en materia aduanera” y “reglar el comercio con las naciones extranjeras”.