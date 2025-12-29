Javier Milei reclamó ante la ONU la soberanía sobre las Islas Malvinas.

En esta noticia Visita histórica a Londres y levantamiento del embargo de armas

El presidente Javier Milei reafirmó la posición argentina sobre las islas Malvinas en una entrevista con el prestigioso diario británico The Telegraph, donde sostuvo de manera categórica que la soberanía sobre el territorio “no es negociable”.

Las declaraciones llegan en un momento clave de su gestión, tras la aprobación del Presupuesto 2025 en el Senado, lo que el mandatario calificó como “un hito histórico”.

El presidente aclaró que buscará recuperar las islas exclusivamente por la vía diplomática y con el consentimiento de los habitantes del archipiélago , descartando cualquier opción militar.

Durante la extensa entrevista, realizada en su despacho de la Casa de Gobierno, el mandatario también repasó diversos aspectos de su gestión y su visión de política internacional.

En el inicio del reportaje con The Telegraph, Milei repasó los resultados de casi dos años de gestión al frente del Gobierno. El presidente destacó lo que considera logros centrales de su administración: la finalización de más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% en el gasto público y la disminución a la mitad de la cantidad de ministerios.

Estos cambios, según su perspectiva, permitieron estabilizar la inflación, que bajó al 2,5% mensual después de haber superado el 25% antes de su llegada al poder. “Cada vez estoy más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia”, afirmó el mandatario durante la entrevista.

Milei confirmó que planea realizar una visita oficial a Londres en 2026, la primera de un presidente argentino al Reino Unido en casi tres décadas. El último mandatario en viajar a territorio británico fue Carlos Menem en 1998, en un contexto de relaciones bilaterales considerablemente diferentes.

Durante la conversación, el presidente manifestó su admiración por la cultura británica y mencionó su cercanía con figuras como Mick Jagger, además de su aprecio por bandas emblemáticas como los Beatles y los Rolling Stones.

La visita prevista para 2026 representa un paso significativo en la normalización de la relación entre ambos países, aunque ocurre en un contexto donde la cuestión de la soberanía sobre Malvinas permanece sin resolución y constituye el principal punto de fricción entre Buenos Aires y Londres.

El jefe de Estado reveló además que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, medida que permanece vigente desde la guerra de 1982.

Este embargo ha limitado durante más de cuatro décadas la capacidad de las Fuerzas Armadas argentinas para modernizar su equipamiento y adquirir tecnología militar de origen británico o que contenga componentes fabricados en el Reino Unido.

El levantamiento de esta prohibición representaría un avance concreto en la normalización de las relaciones bilaterales y podría abrir nuevas oportunidades comerciales y de cooperación en materia de defensa entre ambas naciones.