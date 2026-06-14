El tablero político nacional comenzó a mirar hacia 2027 y los principales espacios ya tejen su estrategia de cara a la pelea electoral. Javier Milei apuesta a conseguir un segundo mandato, en medio de un panorama complejo por la situación judicial de Manuel Adorni y la escalada de la interna.

Al mismo tiempo, Axel Kicillof refuerza su proyecto federal con actividades en Córdoba y Corrientes para consolidar su caudal propio. En paralelo, Mauricio Macri se muestra desde hace un tiempo como una posible alternativa y crecen las versiones de que vuelva a competir el año próximo.

En ese contexto, un nuevo sondeo de RDT Consultores midió a los principales referentes políticos y dejó algunas sorpresas. El informe, realizado entre el 25 y 31 de mayo sobre un total de 1665 casos, mostró que el presidente se mantiene por encima de las demás dirigentes del país.

La medición arrojó que Milei encabeza el ranking de imagen positiva con un 38,2%, con un retroceso de más de 3 puntos respecto al 41,5% alcanzado en abril. Asimismo, el líder de La Libertad Avanza obtuvo un rechazo del 53,7% y se mantuvo con el mejor posicionamiento de la política local, con un diferencial neto de -15,5%.

El peronista que secunda a Milei y el viejo aliado de la LLA que se mete en la pelea

La primera sorpresa de la tabla perjudica a Kicillof. Porque en el segundo lugar no quedó el gobernador bonaerense, sino Cristina Kirchner. La expresidenta y líder del PJ tuvo un apoyo de 35,8% y un rechazo del 53,6%, con una recuperación de casi 4 puntos respecto al mes anterior.

La ex Jefa de Estado, que días atrás cumplió un año en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, no perdió volumen electoral entre un sector importante del electorado y conserva un piso que ningún otro dirigente de la oposición parece afianzar.

Kicillof, que hace tiempo tomó distancia de la figura de la exmandataria, aparece cuarto: ostenta un 30,7% de imagen positiva contra un 53% en rojo. Es superado así por Patricia Bullrich , que combina 34,5% a favor con 53% en contra.

Debajo, se ubican Victoria Villarruel y Myriam Bregman. La vicepresidenta juntó un 28,5% positivo y un 47,6% negativo, mientras que la dirigente de izquierda alcanzó el 24,2% de respaldo con un 47,3% de rechazo.

De manera llamativa, al final del ranking se encolumnó un viejo aliado del gobierno: Mauricio Macri. Justamente, el fundador del PRO lleva semanas incrementando sus apariciones políticas mientras continúan las especulaciones sobre la posibilidad de una candidatura presidencial en 2027.

El informe indicó que el expresidente reunió un 23,5% de imagen positiva. Por su parte, su desaprobación es del 62,9% (diferencial neto de -39,4% puntos, el más alto de todo el ranking).

GUIDO MARTINI

Intención de voto para 2027

En cuanto a la intención de voto, Javier Milei encabeza la primera vuelta electoral con un 28,8% de los apoyos. Si bien el presidente lidera las preferencias, retrocede tres puntos respecto al valor alcanzado durante el mes pasado.

“Sin embargo, ese número sigue siendo superior al registrado en marzo (26,7%), lo que indica que, pese al retroceso desde el máximo, su performance electoral acumula una ganancia neta de 2,1 puntos respecto al inicio de la serie ”, precisó la consultora.

En este apartado, Axel Kicillof se ubica en el segundo puesto con un 16,6% de intención de voto. El informe subraya que un peronismo unificado alcanzaría hoy el 24% de los sufragios . Bajo este escenario, el oficialismo mantendría una ventaja de cinco puntos sobre la oposición.

Por su parte, la opción electoral de “un candidato de un espacio ´nuevo´ y diferente" atrajo al 12,5% de los votantes. Myriam Bregman y Sergio Massa completan el top-5 con el 6,6% y 5,6% respectivamente.

RDT Consultores midió también un potencial balotaje entre Milei y Kicillof, donde los encuestados mantuvieron posturas polarizadas. El presidente obtendría un 36% frente al 34,8% del gobernador. La diferencia se redujo debido a una pérdida de votos del oficialismo hacia el sector de indecisos.