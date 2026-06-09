El exministro de Transporte y referente del PRO, Guillermo Dietrich , se refirió este martes a una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027, el vínculo del exmandatario con Javier Milei y el rol del espacio amarillo para las elecciones del año que viene.

En una entrevista por Radio Rivadavia, el exfuncionario destacó la figura del exmandatario como un “faro” tanto para el país como para el PRO. “ Tiene mucha experiencia, mucho prestigio en el mundo ”, resaltó Dietrich sobre Macri.

Remarcó además que el exgobernante es consultado permanentemente por líderes de todo el mundo y subrayó que sus expresiones sobre la economía argentina tienen un peso inmediato. “Estamos convencidos de que el PRO tiene un lugar relevante en la política argentina y claramente Mauricio lo ilumina”, añadió.

Ante los rumores que posicionan a Macri en la carrera electoral del año próximo, Dietrich calificó como de “ciencia ficción” hablar hoy de candidaturas, aunque reconoció que ve al expresidente “espectacular y súper conectado” . E insistió en que el foco debe estar en los desafíos actuales. “No es momento de hablar del 2027“, sentenció.

Por su parte, el exministro de Transporte destacó que la actitud de Macri y del espacio con el Gobierno siempre fue priorizar “lo correcto sobre lo conveniente”. Por eso, desmintió que Macri haya intentado imponer nombres en el Gabinete a cambio de apoyo político : “Nunca existió esa conversación de transaccionalidad de decir ‘yo hago esto si me das esto’”.

Dietrich sostuvo que fue el propio Milei quien decidió que la primera línea de gobierno fuera exclusiva de La Libertad Avanza para evitar la imagen de un “segundo tiempo” del macrismo.

Finalmente, defendió la necesidad de mantener una identidad propia frente a La Libertad Avanza. “Es bueno que el PRO no sea absorbido y que mantengamos nuestra identidad; en muchas cosas tenemos similitudes, pero en otras tenemos diferencias”, explicó el exministro.

Aseguró que, una vez estabilizada la macroeconomía, el gran desafío de cara al 2027 será la “microeconomía”: infraestructura, logística y generación de empleo. “Me parece que hay millones de argentinos que están haciendo un esfuerzo enorme. Entonces toda la dirigencia en general tiene que ser responsable pero no por el PRO o por el gobierno, sino por la gente”, cerró.