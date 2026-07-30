La tasa de empleo en junio se mantuvo estable respecto al mes anterior, ubicándose en 59,5%. Ese es el porcentaje de personas en edad de trabajar (mayores de 14 años) que declara estar ocupada, según la última Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto implica que 1.762.000 personas estaban ocupadas, unas 8 mil más que hace un año.

La tasa de desempleo bajó más de medio punto y quedó en 7%, lo que implica que unas 133 mil personas buscaban trabajo sin conseguirlo.

La tasa es tres décimas inferior a la registrada en el mismo mes de 2025 (7,3%). En la medida que el empleo se mantiene, la baja en la tasa de desempleo se debe a una menor tasa de actividad (bajó la cantidad de personas que ofrecen su trabajo en el mercado laboral).

La tasa de informalidad (el porcentaje de ocupados que declara no aportar a la seguridad social) bajó nuevamente en junio al 20,8%, el menor nivel en más de 3 años.

El documento también detalla una mayor tasa de desempleo en el caso de las mujeres (8,5%) que en el caso de los hombres (5,7%).

En tanto, a nivel geográfico, la tasa de desempleo fue de 6,9% en Montevideo y de 7, % en el interior del país.