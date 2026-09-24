El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este jueves del The Economic Club of New York , uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

En su discurso, el mandatario brindó detalles ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que elaboró desde su llegada a Casa Rosada. “Todos en el mundo libre saben que si somos reelectos, el 2028 va a ser el mejor año de la argentina ”, aseguró ante ejecutivos, inversores y referentes de las finanzas.

The Economic Club of New York es una prestigiosa organización estadounidense sin fines de lucro, de membresía privada y políticamente neutral, dedicada a promover el debate y el estudio de cuestiones económicas, sociales y políticas .

En su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Milei le pidió a los empresarios “que inviertan” en la Argentina.

En detalle, el mandatario sostuvo: “Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”.

Javier Milei, durante su paso por la ONU. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Al resaltar el valor estratégico del yacimiento, pidió directamente a los empresarios que “vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”. De esta manera, volvió a incentivar la llegada de inversiones al país en su tercer discurso ante el plenario del organismo internacional.

Sin embargo, indicó que la convocatoria no incluye a las empresas que están vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas al asegurar que “esta invitación tiene un límite”, afirmando que “no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal” y remarcó que “la posición argentina está tomada”.

En este sentido, contrastó la postura actual con la que tuvo el país en el pasado señalando que “hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto”.

Más tarde, Milei tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a las 17.00 hs. Además de tratarse de uno de los aliados más estrechos del Presidente, no escapa el dato que una de las petroleras involucradas en la explotación de crudo en la periferia de Malvinas es de origen israelí, Navitas Petroleum .

Una vez finalizado el encuentro, Milei emprende su regreso a la Argentina. Su vuelo de regreso está programado para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes a las 8:30.