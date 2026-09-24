A medida que pasan los meses y avanzan las conversaciones para los posibles armados electorales de cara al 2027, el mapa político se reconfigura . En ese sentido, las encuestas reflejan cómo la sociedad percibe la gestión de Javier Milei en la actualidad y las posibilidades para el año electoral.

El último sondeo realizado por la consultora Trends, relevado entre el 8 y el 17 de septiembre sobre 2000 casos en todo el país, muestra una fuerte paridad en la cima, principalmente al analizar posibles escenarios de balotaje .

En cuanto a los referentes políticos con mejor imagen, el tercer escalón del podio de candidatos llama también la atención.

No es el PRO: la sorpresa en el tercer puesto que podría forzar un balotaje

En la medición de intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza encabeza las preferencias con un 35%, seguida muy de cerca por el Peronismo (33%).

La sorpresa, sin embargo, radica en el tercer lugar: la Izquierda de Myriam Bregman alcanza un 8%, relegando al PRO de Mauricio Macri al cuarto puesto con un 7% de los apoyos.

Esta tendencia a favor de Bregman en el tercer lugar se afianza más cuando se evalúan candidaturas individuales en distintos escenarios hipotéticos:

Escenario A: Javier Milei lidera con un 36% , seguido por Axel Kicillof con un 29% . En este marco, Myriam Bregman se ubica tercera con un 9%. Se ubica por encima de Hernán Lacunza (6%), Guillermo Moreno (5%) y Daniel Hadad (3%).

Escenario B: si Milei compite representando la alianza LLA-PRO, encabeza la elección (38%) y Kicillof lidera al peronismo unido (32%). Bregman ratifica el tercer puesto con un 9% , por encima de Hadad (5%).

Escenario C: con Milei en 35% y Kicillof en 29%, Bregman trepa al 10% en el tercer lugar, superando a Lacunza (6%), Moreno (5%) y Jorge Brito (2%).

Los escenarios de balotaje

Al analizar las posibilidades ante distintos balotajes, en este relevamiento vuelve a aparecer el nombre de Sergio Massa como representante del peronismo, al igual que la expresidenta Cristina Kirchner, quien sin embargo hoy no podría participar en un proceso electoral.

Frente al escenario de disputa con Milei, el exministro de Economía quedaría en segundo lugar respecto al Presidente (44%), pero con una diferencia moderada (39%). En este caso, un 14% optaría por el voto nulo o en blanco y un 3% declara “no sabe, no contesta”.

En tanto, al medir a Cristina Kirchner contra Milei, el Presidente lidera con un 42%, frente al 39% de la expresidenta. En este caso, los votos en blanco o nulos alcanzan el 14%.

En cuanto a la disputa hipotética entre Milei y Kicillof, el titular del Ejecutivo mantiene el liderazgo con un 42%, pero frente a un 40% del gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Gestión de gobierno, imagen y clima social

El relevamiento también hace un diagnóstico del estado de ánimo social, donde predominan las sensaciones negativas (53%), encabezadas por la bronca o enojo (23%) y la angustia o tristeza (18%), frente a un 32% que expresa esperanza.

En relación con la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei, la encuesta registra un 39% de aprobación frente a un 59% de desaprobación (-20 puntos de diferencial). Asimismo, un 55% considera que el rumbo del Gobierno es incorrecto, mientras que el 40% cree que es correcto.

En materia de imagen personal, el ranking de dirigentes lo encabeza Javier Milei con 44% de imagen positiva (55% negativa), seguido por Patricia Bullrich con 43% (54% negativa) y Axel Kicillof con 41% de imagen positiva (53% de imagen negativa).

Qué piensan los encuestados sobre las PASO

En el plano institucional y legislativo, la encuesta de Trends midió la opinión sobre la eliminación de las elecciones primarias, en plena discusión política. Un 49% de los encuestados está de acuerdo con suspender o eliminar las PASO de cara a 2027, en tanto que un 40% se expresa en desacuerdo.