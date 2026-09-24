Los dados están entre los objetos más antiguos que permiten rastrear una relación humana persistente con el azar. A diferencia de otros juegos que pudieron desaparecer sin dejar huellas materiales, estos pequeños artefactos, hechos de hueso, piedra, madera, vidrio o marfil, permiten reconstruir cómo distintas sociedades usaron la aleatoriedad para jugar, competir, tomar decisiones o incluso interpretar señales rituales.

La evidencia arqueológica muestra que no siempre se trató de cubos con puntos, como los dados modernos. El Metropolitan Museum of Art explica que los astrágalos, huesos del tarso de animales con pezuña, se usaban como dispositivos de azar porque podían caer sobre diferentes caras.

Qué revelan los dados antiguos sobre la historia del juego

Los hallazgos también muestran que el juego no pertenecía a una sola cultura. El British Museum conserva dados de la antigua Naukratis, en Egipto, y registra que numerosos dados cúbicos de piedra caliza, faenza, marfil, mármol, piedra pómez y terracota fueron encontrados en ese sitio. Esos materiales hablan de una práctica extendida y cambiante, capaz de adaptarse a distintas épocas, regiones y formas de sociabilidad.

En los últimos años, además, nuevas investigaciones ampliaron el debate sobre el origen de los dados. Un estudio difundido por Colorado State University y publicado en American Antiquity identificó piezas de hueso interpretadas como dados binarios en sitios de América del Norte con una antigüedad de más de 12.000 años.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Del azar antiguo al entretenimiento digital regulado

La importancia de estos descubrimientos no está solo en la edad de los objetos, sino en lo que revelan sobre una conducta humana de larga duración: la necesidad de convertir la incertidumbre en una experiencia compartida. Tirar un hueso, una pieza marcada o un cubo numerado implicaba aceptar una regla común y esperar un resultado que nadie podía controlar por completo.

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En ese marco, Betsson comunica herramientas de juego responsable como límites de depósito, límites de tiempo, recordatorios de actividad y opciones de autoexclusión. Sin embargo, cabe señalar que las apuestas deben ser siempre una actividad recreativa, nunca una forma de generar ingresos o recuperar pérdidas.

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