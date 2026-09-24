El mercado especula que la FED realice hasta tres alzas en la tasa de interés, esto generará presiones al tipo de cambio.

En esta noticia Peso mexicano a la espera de Banxico

El peso mexicano se depreció la mañana del jueves tras darse a conocer que la inflación se aceleró durante la primera quincena de septiembre, la espera del anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico) y ante la especulación de posibles subidas en la tasa de interés de la FED.

El tipo de cambio registró un máximo de MXN$17.6029 por unidad, nivel que representó una depreciación de la moneda mexicana de 0.41% frente al dólar, aunque minutos después se estabilizó en los MXN$17.5576 por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la jornada nocturna, la divisa registró un mínimo de MXN$17.4908 por unidad.

El desempeño del peso mexicano ocurre a la par de un fortalecimiento generalizado en Índice Dólar de 0.19% para alcanzar los 101.29 puntos.

La mañana del 24 de septiembre se dio a conocer que la inflación en México se aceleró en 3.42%, frente al 3.26% registrado en agosto. Según datos del Inegi, la aceleración se debió al componente subyacente que se ubicó en 3.79% y los servicios se mantuvieron por encima de 4%.

Analistas de Kapital Grupo Financiero explicaron que el alza provino tras el regreso a clases en el país, sumado al agropecuario.

“La subyacente más baja respalda mantener 6.50%. El detalle incómodo: servicios en 4.33% justifica una pausa larga antes de pensar en recortes”, mencionaron en una nota a clientes.

Analistas de GBM estiman que la inflación cerrará el año ligeramente por arriba del 4%. Esta proyección contempla que el subyacente se mantendrá apenas por los niveles actuales, el no subyacente continuará subiendo a bases de comparación adversas, precios agropecuarios y las posibles presiones del fenómeno El Niño.

Peso mexicano a la espera de Banxico

Debido a que la aceleración en la inflación fue resultado de condiciones estacionales, como el regreso a clases y los agropecuarios, analistas de Kapital consideran que no serán elementos relevantes para modificar el rumbo de la política monetaria del Banxico en la reunión de este jueves.

El mercado espera que la Junta de Gobierno mantenga el referencial en 6.50% en la reunión prevista a las 13:00 horas. Sin embargo, la reciente alza en la tasa de interés de la FED, los precios al alza en el petróleo y la incertidumbre geopolítica mantienen la cautela de los inversionistas quienes esperan que el banco central local lo tome en consideración.

Por ahora, analistas estiman que la especulación de que la FED puede volver a subir la tasa de interés en su próxima reunión continuará generando presiones en el peso mexicano llevándolo sobre el nivel de los MXN$17.50 por unidad. Lo anterior ante el acortamiento del diferencial de tasas que mantiene EE.UU. con México y que sirvió como impulso para llevar al tipo de cambio al nivel de los MXN$16.70 por billete verde.

“Las mayores tasas de interés en EE.UU. y la expectativa de incrementos adicionales reducen el atractivo de realizar operaciones de carry trade y generan presiones al alza sobre el tipo de cambio”, dijo Gabriela Siller, economista en Jefe de Banco Base, en un reporte.