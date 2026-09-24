La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo capítulo con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de administrar la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Su renuncia se produjo después de una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti , en medio de las diferencias por los tiempos y el modo en que se lleva adelante la transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

El recambio se produce cuando el sistema todavía no logró resolver uno de sus principales problemas: cómo separar definitivamente la nueva estructura de la deuda acumulada por el viejo organismo.

El pasivo con prestadores y proveedores ronda actualmente los $213.000 millones, mientras continúan los reclamos por prestaciones demoradas o interrumpidas y persisten dudas sobre el futuro de la red de atención.

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