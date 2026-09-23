Milei se reunió con Marco Rubio mientras la tensión por Malvinas atravesó a la ONU: de qué hablaron

El presidente Javier Milei se presentará este miércoles en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, donde dará un discurso centrado en la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas .

Se espera que el mensaje, previsto para este mediodía, exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con los Estados Unidos e Israel y la posición argentina frente a los desafíos globales.

También este miércoles, a las 16:00, Milei encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute.

Allí, según se anticipa, hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18:00, Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19:30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13:00, el Presidente expondrá en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos.

El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21:00 del mismo jueves, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8:30.