A medida que se acerca el 2027 y con una economía que no termina de reactivarse —la inflación de agosto fue del 1,7% y acumula 21,3% en el año, mientras el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre, según el INDEC— una nueva encuesta nacional midió algo más específico: cuántos argentinos están dispuestos a votar a un candidato que no les gusta con tal de frenar al espacio político opuesto.

El relevamiento de la consultora Proyección, que dirige el analista Manuel Zunino y fue realizado entre el 1° y el 10 de septiembre sobre 1354 casos a nivel nacional, mostró que el ‘voto anti’ gana terreno y además expuso un escenario de balotaje más complicado para el oficialismo.

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