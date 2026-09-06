En esta noticia El diagnóstico de Melconian sobre Vaca Muerta: dólares que entran, reservas que no alcanzan y un límite para Milei

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian , trazó un complejo escenario cambiario y calificó de “insólita” la magnitud de la salida de capitales bajo el gobierno de Javier Milei.

En una entrevista por Ahora Play, el economista advirtió por la dependencia de Vaca Muerta para el ingreso de divisas y remarcó que esos dólares que provienen de las exportaciones y el sector agrícola se van en las compras que realizan los particulares.

En ese sentido, criticó que estos dólares, en lugar de utilizarse para el desarrollo y la inversión productiva del país, se usen para contener la brecha cambiaria o financiar portafolios privados .

En simultáneo, apuntó contra el estado de las reservas netas positivas que posee el Banco Central. “No hay u$s 50.000″, sentenció y estimó que se encuentran cerca de cero o incluso en niveles negativos. “Hay una gran mejora respecto al bodoque que recibieron, pero (ese número) no existe”, aclaró sobre la situación actual.

A su juicio, los anuncios de Luis Caputo sobre tener “poder de fuego” para intervenir en el mercado cambiario carecen de credibilidad real entre los actores económicos. “Los números no dicen eso”, insistió.

El diagnóstico de Melconian sobre Vaca Muerta: dólares que entran, reservas que no alcanzan y un límite para Milei

“Vaca Muerta está financiando Margarita a los chanchos; entra por una ventana y se va por otra. Quiero ser lapidario con esto. Una economía que genera semejante magnitud de ingreso y se le van por otra ventana (...) no tiene salida”, lanzó.

“Dado que tenemos el manguerazo de Vaca Muerta y los dólares del buen campo, para que esto entre en un conflicto tiene que venir una inundación, una sequía o una huelga por tiempo indeterminado. Eso sí, Vaca Muerta sirve para evitar una crisis, no para desarrollar un país”, señaló.

En esa línea, Melconian aseguró que el día en que “simultáneamente baje la dolarización de carteras” y tengamos esas divisas de las exportaciones, “estaremos en condiciones de desarrollar un país”.

“En tres años (el Gobierno) no ha dado dos pasitos adelante. Al tercer año todavía tenés más dolarización que la que tuvo Macri. ¿Cuánto tiempo más va a ser culpa de Kicillof y del kirchnerismo?“, sentenció.