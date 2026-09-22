El Gobierno plasmó en el Presupuesto 2027 una expectativa de recuperación de los salarios más que relevante. Para que se concrete, deben alinearse muchas variables.

La expectativa el oficialismo es que los salarios tengan un crecimiento del 25,1% el año próximo, por encima de una inflación esperada para diciembre del 18% y una inflación promedio del 21,5%.

Se trataría de una recuperación real de los salarios, que se ubican todavía por debajo de su nivel de 2023. En el caso de los salarios privados, se ubican un 3,6% por debajo, mientras que los públicos están un 16,1% por debajo de noviembre de 2023. En promedio, el sector registrado está 8,2% por debajo de ese registro.

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