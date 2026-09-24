Las infracciones de tránsito representan uno de los dolores de cabeza más frecuentes para los conductores, ya que, más allá del impacto en el bolsillo, bloquean trámites vitales como la renovación del registro o la transferencia de un auto .

La buena noticia es que todas las infracciones tienen fecha de vencimiento, de modo que, si transcurre el período fijado por la ley, el Estado pierde por completo el derecho a reclamar el pago.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, el plazo de prescripción para las faltas leves es de dos años, en tanto que las faltas graves y las sanciones se extienden a cinco años. No obstante, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con sus propios plazos de caducidad, por lo que es importante saber dónde consultar si la infracción ya prescribió.

¿Cuándo prescribe una multa en la Ciudad de Buenos Aires?

A diferencia del régimen nacional, la normativa porteña introduce un criterio propio. Según la Ley 451, la acción por faltas prescribe a los cinco años desde la fecha de la infracción, a menos que se haya cursado una notificación fehaciente al imputado, caso en el cual el plazo comienza a correr desde dicha comunicación.

De todas formas, cabe señalar que en los últimos años hubo fallos que recortaron el plazo en casos puntuales. Puntualmente, en 2023, un Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad declaró inconstitucional ese período y lo redujo a 2 años en un caso concreto .

Esta aplicación no es general ni automática, por lo que, aunque un planteo legal puede prosperar, un conductor no puede dar por hecho que una multa en CABA ya expiró a los dos años.

ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

¿Cómo saber si una multa del auto está prescripta en CABA?

Para consultar si una multa de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prescribió, primero debés ingresar al Sistema de Consulta de Infracciones oficial de CABA con tu DNI o la patente (dominio) de tu vehículo.

El sistema te devolverá las infracciones en caso de que tengas. Caso contrario, podrás descargar el libre deuda. Luego, seguí los siguientes pasos:

Revisá el estado de tu consulta .

Si se registran infracciones, podrás descargar el comprobante para su pago.

En caso de no registrar infracciones vigentes, podrás descargar el libre deuda correspondiente.

Finalizá el trámite.

Multas en CABA: cuánto se paga en septiembre 2026

Las multas de tránsito aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre y algunas infracciones pueden representar un gasto millonario para los conductores. La actualización del valor de la Unidad Fija (UF) modificó los montos de las sanciones.

Desde inicios de mes, cada UF tiene un valor de $1.173,08. Este importe se mantendrá hasta el próximo ajuste previsto para marzo de 2027, mientras que la infracción más costosa puede alcanzar los $4.692.320.

Con la actualización de septiembre, las sanciones pueden alcanzar cifras muy diferentes según la cantidad de UF correspondiente a cada falta. Entre las principales se encuentran:

Conducir sin licencia: 50 UF, equivalentes a $58.654 .

No respetar la velocidad mínima: 70 UF, $82.115,60 .

No utilizar el cinturón de seguridad: 100 UF, $117.308 .

Usar el celular mientras se conduce: 100 UF, $117.308 .

Enviar mensajes de texto: 200 UF, $234.616 .

Facilitar el vehículo a un menor: 200 UF, $234.616 .

Violar un semáforo: entre 300 y 1500 UF, de $351.924 a $1.759.620 .

Estacionar en espacios reservados o rampas para personas con movilidad reducida: 300 UF, $351.924.

La multa que puede generar el mayor desembolso está relacionada con el exceso de velocidad. Circular a más de 140 kilómetros por hora puede derivar en una sanción de entre $469.232 y $4.692.320, de acuerdo con la gravedad de la infracción.