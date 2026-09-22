Alguien que decide dar sus primeros pasos en la bolsa, abre una cuenta en un agente, elige una acción argentina, ve en la pantalla el precio de cada papel, lo multiplica por la cantidad que quiere comprar y confirma la orden convencido de que esa cifra es la que va a pagar.

Al revisar el comprobante descubre que el importe final es algo mayor, y aunque la diferencia pueda parecer pequeña, la sensación de que hubo un cargo que nadie le explicó genera desconfianza y, lo que es peor, lleva a tomar decisiones con una cuenta equivocada.

Esa diferencia no es un error ni un cargo oculto, sino el resultado de sumar tres conceptos que existen en toda compra de acciones argentinas y que se pueden conocer y calcular antes de operar: la comisión que cobra el agente que canaliza la orden, el derecho de mercado que cobra el mercado donde se concreta la operación y el IVA (impuesto al valor agregado) que se aplica sobre esos cargos cuando corresponde.

Entender qué es cada uno, quién lo cobra y cómo se combinan permite estimar el costo real de una compra, comparar agentes con mejores criterios y saber a partir de qué ganancia una inversión empieza a dejar un resultado positivo.

El camino de una orden: del inversor al mercado

Quien quiere comprar acciones no lo hace directamente en la bolsa sino a través de un agente, que en la jerga se llama ALyC, sigla de agente de liquidación y compensación, y que en el uso cotidiano se conoce también como broker.

BYMA publica en su sitio un listado de agentes y un ranking de los que más volumen operan en acciones, Cedears y otros instrumentos, dos herramientas útiles para quien todavía no eligió con quién trabajar.

Al abrir una cuenta comitente (nombre del cliente dentro del agente), el inversor queda habilitado para enviar órdenes, instrucciones de comprar o vender una cantidad determinada de una acción al precio que el inversor indique o al que ofrezca el mercado en ese momento.

El agente recibe esa instrucción y la lleva al mercado, donde se cruza con las órdenes de quienes quieren vender, y una vez cerrado el trato la operación se liquida, es decir, se completa el intercambio de dinero por acciones y los títulos quedan registrados en la cuenta del inversor.

En ese recorrido intervienen dos actores que cobran por su trabajo, el agente y el mercado, y separarlos con claridad es la clave para entender la factura final.

BYMA y el mercado: quién es quién

BYMA, sigla de Bolsas y Mercados Argentinos, se presenta como la Bolsa de Valores líder de Argentina, que conecta a quienes buscan invertir sus ahorros con empresas que necesitan financiamiento.

Su propuesta incluye, además, una integración vertical que abarca la transacción, la liquidación, la custodia y las etapas previas y posteriores a la negociación, lo que la convierte en la entidad y la infraestructura sobre la que funciona buena parte del mercado de capitales argentino.

El mercado, en cambio, es el ámbito de negociación donde se cursa cada operación, el lugar donde las órdenes de compra y de venta se encuentran y se cierran los tratos. Una forma de imaginarlo es pensar en una feria, en la que BYMA sería el organizador que provee el predio, la tecnología y los servicios de registro y liquidación, mientras que el mercado sería el salón donde efectivamente se concretan las compras y las ventas.

La distinción tiene una consecuencia práctica para el pequeño inversor

El cargo del mercado lo fija la entidad que administra ese ámbito de negociación y no el agente elegido. BYMA figura ante la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que regula la actividad, como Mercado de Valores y Cámara Compensadora, y como otros mercados, como A3 Mercados y el Mercado Argentino de Valores, también fijan derechos propios sobre las operaciones que se realizan en ellos, en cada compra hay que fijarse en qué mercado se opera y qué derechos corresponden.

La comisión: el costo del intermediario

La comisión es el precio del servicio del agente, es decir, lo que cobra por recibir la orden, llevarla al mercado y administrar la cuenta del inversor. No es igual para todos, porque según BYMA no es un valor fijo sino que cada agente la determina libremente, de modo que dos personas que compran exactamente la misma acción al mismo precio pueden pagar comisiones distintas si eligieron intermediarios diferentes.

Además de la comisión por operación, los agentes están facultados a cobrar un cargo fijo mensual por el mantenimiento de la cuenta o por la custodia de los valores negociables, y en sus cuadros de tarifas algunos se reservan la posibilidad de aplicar montos fijos mínimos según el tipo de operación. Ese mínimo es un dato decisivo para quien empieza con sumas chicas, porque si el agente cobra un porcentaje pero establece un piso por operación, una compra pequeña puede terminar pagando una proporción bastante mayor que una compra grande.

También hay agentes que ofrecen condiciones más favorables, ya que algunos publican comisiones preferenciales que se activan bajo ciertas condiciones y bonificaciones para quienes compran y venden el mismo activo dentro del mismo día. Como esas condiciones dependen de cada intermediario, lo más práctico es leer con atención su cuadro de aranceles y consultar cuáles aplican a la cuenta que uno abre.

El derecho de mercado: el costo del mercado

El derecho de mercado es el cargo que aplica el mercado por permitir que la operación se concrete y se procese, y según BYMA se calcula sobre el importe de la inversión de acuerdo con el tipo de operación efectuada.

Los agentes lo trasladan al cliente y por eso aclaran en sus cuadros que a sus aranceles y comisiones se deben sumar los derechos de mercado que fija cada mercado y que están vigentes al momento de la operación.

La negociación corresponde a la etapa en que se cruzan las órdenes y se cierra el trato, y el post trade abarca lo que ocurre después, como la compensación y la liquidación de la operación. Como la base es el valor absoluto del efectivo, es decir, el monto en dinero de la operación sin importar si es una compra o una venta, el cargo se paga en las dos puntas.

La tabla de derechos que BYMA publicó en junio de 2026 mantiene el 0,05% para las acciones privadas negociadas en el segmento de prioridad precio tiempo, que es el segmento general en el que las órdenes se ordenan según su precio y el momento en que ingresaron.

Cabe aclarar que el propio comunicado advierte que sus términos podrían modificarse en función de otras iniciativas de ajuste de aranceles , por lo que siempre conviene consultar la tabla vigente antes de operar.

¿Y el arancel de BYMA?

Muchos inversores se topan con la palabra arancel y no saben si se trata de un tercer cargo.

BYMA llama arancel al cargo que aplica sobre las acciones y que en las tablas figura como derechos de mercado, de modo que se trata del mismo concepto con dos nombres. La confusión se agrava porque los agentes usan la misma palabra para sus propias tarifas y hablan de sus aranceles y comisiones, por lo que al leer un cuadro de costos conviene fijarse en quién cobra cada concepto más que en el nombre que lleva.

El IVA: el impuesto que se agrega

El IVA no es un cargo del agente ni del mercado sino un impuesto que se suma al precio de los servicios que ellos prestan, y en la Argentina la alícuota general es del 21%.

Los agentes informan que el IVA se aplica según corresponda sobre el importe de la comisión o arancel, y la tabla de BYMA aclara que a los valores resultantes de aplicar los porcentajes de derechos de mercado se les debe agregar el IVA, excepto en operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables.

Otras situaciones que pueden intervenir en los montos

Hay tres situaciones que pueden modificar la cuenta y que un principiante suele desconocer.

Quien compra y vende la misma acción durante la misma jornada, porque BYMA bonifica el 35% en las operaciones de acciones privadas de compra y venta concertadas por un agente en la misma sesión, para un mismo comitente, misma especie, misma fecha de liquidación y misma moneda, y esa bonificación se aplica sobre el componente de post trade, de modo que el ahorro en pesos es acotado.

Operaciones en dólares , en las que los derechos se aplican sobre el importe convertido a pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la concertación, y por eso el cargo no se calcula con la cotización del momento de la compra.

Los costos que no dependen de cada operación, como el mantenimiento de la cuenta y la custodia de los títulos, que se cobran aunque el inversor no compre. Sobre la custodia, BYMA informó que actualizó la forma de cálculo de su arancel desde el 1 de octubre de 2025, y como el detalle depende del agente, lo más prudente es preguntarle directamente cuánto cobra por ese concepto.

Precio de la acción y costo total de operar

El precio de la acción multiplicado por la cantidad es solo el importe bruto de la compra, y el costo total de operar es todo lo que se suma a ese importe hasta llegar al monto que efectivamente sale de la cuenta.

En una compra de acciones privadas, la fórmula es sencilla: importe bruto, más la comisión del agente, más el IVA de esa comisión, más el derecho de mercado, más el IVA de ese derecho .

Para verlo con números, supongamos una compra de $1.000.000 con un agente que cobra una comisión del 0,5%, un porcentaje que elegimos solo para ilustrar la cuenta porque cada intermediario fija el suyo, y con el IVA del 21%.

Concepto Importe Compra de acciones $1.000.000 Comisión del agente (0,5%) $5.000 IVA sobre la comisión (21%) $1.050 Derecho de mercado (0,05%) $500 IVA sobre el derecho de mercado (21%) $105 Total a pagar $1.006.655

En este caso los costos suman $6.655, alrededor del 0,67% del monto invertido, y la mayor parte corresponde a la comisión, que es justamente el componente que cada agente define por su cuenta, mientras que el derecho de mercado es el mismo para todos los que operan en el mismo segmento. Por eso, al comparar intermediarios, lo que hay que mirar con más atención es la comisión, los mínimos y los cargos de cuenta.

El efecto de los mínimos se ve con otro ejemplo, igualmente ilustrativo. Si una persona compra $100.000 y su agente cobra el 0,5% pero establece un mínimo de $2.000 por operación, la comisión no será de $500 sino de $2.000, el IVA sobre ella será de $420, el derecho de mercado de $50 y su IVA de $10,50, con lo que los costos ascenderán a $2.480,50, cerca del 2,48% de la compra, contra un 0,67% que habría pagado si solo se aplicara el porcentaje.

Con el mismo agente, entonces, la operación chica resulta proporcionalmente mucho más cara que la grande, algo que no se advierte si se mira únicamente el porcentaje publicitado.

Hay una última cuenta que ayuda a tomar decisiones

Como los cargos se pagan tanto al comprar como al vender, el costo de entrar y salir de una posición es aproximadamente el doble que el de la compra sola, y en el primer ejemplo, donde los costos de la compra son del 0,67%, el ciclo completo de comprar y vender ronda el 1,33% del monto, de modo que la acción tendría que subir algo más que esa proporción para que el inversor recupere únicamente lo que pagó en costos.

Qué revisar antes de confirmar la orden

Buscá el cuadro de aranceles vigente de tu agente en su sitio web y anotá la comisión de compra y la de venta, porque pueden diferir y porque suelen estar expresadas como porcentaje sin IVA.

Averiguá si el agente aplica un monto mínimo por operación y calculá si, con la suma que pensás invertir, ese mínimo supera a la comisión porcentual, ya que en ese caso el costo real será mayor al que figura en la publicidad.

Confirmá si el IVA se suma a la comisión y a los derechos de mercado, dado que los cuadros suelen indicarlo con la fórmula “cuando corresponda” y conviene saber qué ocurre en tu caso.

Consultá en el sitio de BYMA la tabla vigente de derechos de mercado para acciones, porque el 0,05% rige desde octubre de 2025 y puede cambiar.

Preguntá si tu cuenta tiene un cargo mensual de mantenimiento o de custodia, que se paga aunque no compres, y si existen comisiones preferenciales o bonificaciones a las que puedas acceder.

Sumá todos los conceptos antes de confirmar, compará el resultado con el total que muestra la plataforma y, si hay diferencias, pedile al agente que las explique antes de operar.

Fijate en qué moneda operás, porque en dólares los derechos se calculan sobre el equivalente en pesos al tipo de cambio del día anterior.

Calculá también cuánto costaría vender y sumá esa cifra a la compra para saber desde qué ganancia la operación realmente conviene.

Si llegaste hasta acá, tené presente que al comprar una acción argentina se paga el precio más tres conceptos: la comisión del agente, que cada intermediario fija a su criterio, el derecho de mercado, que fija el mercado y que BYMA también llama arancel, y el IVA que se aplica sobre ambos.

El primero varía según el agente elegido, el segundo es el mismo para todos los que operan en el mismo segmento y el tercero acompaña a los dos, y la suma de los tres, junto con los cargos mensuales de la cuenta, define el costo real de operar.

Con el cuadro de tarifas del agente y la tabla de BYMA a mano, alcanza con hacer una cuenta sencilla para saber cuánto se va a pagar antes de tocar el botón de comprar, y ese hábito, repetido antes de cada orden, es una de las formas más simples de cuidar los ahorros.