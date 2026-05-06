Un proyecto de Ley que avanza en el Congreso propone una medida para reducir hasta un 90% las deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales para quienes cumplan determinadas condiciones. La iniciativa, titulada “Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas”, propone mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas vinculadas con el consumo. El proyecto propone dar una respuesta a una problemática cada vez más frecuente en el país, donde las familias utilizan la tarjeta de crédito para los gastos cotidianos y las tasas de interés generan un acumulado difícil de sostener. El eje central del proyecto es la creación de un régimen de regularización de deudas que permitiría a los usuarios aliviar significativamente su situación financiera. La propuesta presentada por el diputado Roberto Santiago, del bloque Unión por la Patria, alcanzará a las personas clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central. La iniciativa contempla aquellas deudas originadas con tarjetas de crédito y préstamos personales; mientras que excluye aquellas deudas hipotecarias, tributarias o prendarios. En concreto, se contempla: A esto se suma la posible creación de un fondo de asistencia que facilite la implementación del esquema y permita ordenar los pasivos de los deudores dentro de un marco más sustentable. Se estima que el proyecto podría beneficiar a más de 18 millones de personas, lo que refleja la dimensión del problema de sobreendeudamiento en el país. El proyecto también define un esquema para cancelar el monto residual. La idea es ofrecer planes de pago más largos y con tasas considerablemente menores a las actuales. En ese sentido, se prevé: Incluso, algunos esquemas contemplan la participación de organismos públicos para facilitar la reestructuración y el cumplimiento de los pagos. El impulso de este tipo de medidas se explica por el deterioro del crédito en los últimos meses. La morosidad en el sistema financiero alcanzó niveles récord en más de una década, mientras que las deudas de consumo representan cerca del 80% del total de los compromisos de los hogares. A esto se suma el impacto de las tasas elevadas, que encarecen el financiamiento y dificultan sostener los pagos en el tiempo, generando un círculo de endeudamiento difícil de revertir. Vale destacar que al momento el proyecto de ley no fue aprobado, sino que se encuentra en tratativa.