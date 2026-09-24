Y ya lo ve, los herederos de Buffet: algoritmos y la IA dominan Wall Street

El mercado estadounidense todavía tiene espacio para sostener la tendencia alcista, impulsado por un sólido crecimiento de las ganancias corporativas, un contexto macroeconómico favorable y factores técnicos que respaldan la demanda de acciones. Así lo sostiene un informe de los analistas de Deutsche Bank.

La entidad recuerda que su equipo de estrategia, liderado por Binky Chadha, publicó en noviembre del año pasado un objetivo de 8.000 puntos para el S&P 500, una proyección que en ese momento lucía ambiciosa porque implicaba un alza cercana al 20% respecto de los niveles vigentes. Hoy, con el índice a menos de un 5% de esa marca, los analistas sostienen que los riesgos permanecen sesgados hacia una nueva suba más que hacia una corrección.

Las razones detrás del optimismo

El equipo de Deutsche Bank identifica varios factores que podrían sostener el rally de las acciones estadounidenses durante el último tramo del año.

El primero es la fortaleza de los resultados corporativos. Según sus estimaciones, la temporada de balances del tercer trimestre mostraría un crecimiento de cerca del 30% interanual en las ganancias por acción (EPS), luego de otro trimestre con cifras igualmente robustas.

A esto se suma un comportamiento llamativo del mercado de renta fija. Si bien los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron en los últimos meses, esa dinámica no estuvo acompañada por un aumento de la volatilidad de las tasas, una combinación que suele interpretarse como una señal de confianza en la economía.

Para Deutsche Bank, parte del incremento de los rendimientos responde a que los inversores descuentan un escenario de mayor crecimiento económico, más que un deterioro de las condiciones financieras.

Las ganancias de las empresas siguen sorprendiendo al alza

Uno de los principales argumentos del banco aparece reflejado en la evolución de las estimaciones de utilidades del mercado.

De acuerdo con el gráfico elaborado por Deutsche Bank, las previsiones de ganancias para las compañías del S&P 500 fueron revisadas al alza trimestre tras trimestre durante el último año, un comportamiento poco habitual.

Mientras las estimaciones realizadas a mediados de 2025 proyectaban ganancias cercanas a u$s 320 por acción para el período, el consenso actual ya supera los u$s 400, con la proyección propia de Deutsche Bank ubicándose alrededor de u$s 420 por acción hacia 2027.

El mensaje es claro: el mercado no sólo está pagando múltiplos elevados, sino que además las utilidades esperadas continúan creciendo, lo que ayuda a justificar valuaciones cada vez más exigentes.

Mejor proyección para 2027

En línea con esa tendencia, el banco volvió a mejorar sus pronósticos.

Los estrategas elevaron su estimación de ganancias por acción (EPS) para 2027 desde u$s 390 hasta u$s 420, lo que implica un crecimiento aproximado del 17% respecto de la proyección anterior.

Según la entidad, esta revisión refleja la capacidad que vienen mostrando las empresas estadounidenses para expandir sus beneficios pese al contexto de tasas de interés elevadas y una economía que continúa creciendo.

Fin de año suele ser favorable

Otro elemento que respalda la visión positiva del banco es el comportamiento histórico del mercado durante los años de elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Aunque es habitual que exista cierta cautela antes de esos comicios, Deutsche Bank destaca que 21 de los últimos 23 años de elecciones de medio término registraron rendimientos positivos para el S&P 500 durante el cuarto trimestre, con una suba promedio cercana al 7 por ciento.

Para Chadha y su equipo, la combinación entre crecimiento de ganancias, posicionamiento de los inversores y una oferta limitada de acciones sigue configurando un escenario favorable para que Wall Street mantenga el impulso durante el resto del año.

En ese contexto, el banco considera que el desafío ya no pasa por determinar si el índice alcanzará los 8000 puntos, sino por evaluar hasta dónde puede extenderse el ciclo alcista si las utilidades corporativas continúan sorprendiendo al alza, como lo hicieron de manera casi ininterrumpida en los últimos trimestres.