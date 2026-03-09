Aunque aún falta un año para las presidenciales, el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones dejó indicios de que el mandatario irá por una segundo mandato en 2027. El Presidente volvió a polarizar con el kirchnerismo como su principal adversario de cara de cara a lo que viene en materia electoral y, en cambio, no mencionó por su nombre y apellido a Axel Kicillof, quien aparece como el único con chances de poder confrontarlo en una elección. El gobernador bonaerense, por su parte, sí aludió a Milei y confrontó de manera directa durante su discurso en La Plata, y ya delinea su propio proyecto presidencial. En ese contexto, la última encuesta de Management & Fit realizada puso bajo la lupa a ambos funcionarios y los midió allí en el distrito más grande del país. Y allí, en “la madre de todas las batallas”, es el Presidente quien saca una luz de ventaja sobre el gobernador con un mejor respaldo a su gestión. En lo que respecta a la administración nacional, Milei registra en territorio bonaerense un nivel de aprobación del 45.4%, 6.8 puntos por debajo de su nivel de rechazo, que alcanza el 52.2%. Por su parte, la aceptación de la gestión de Kicillof se sitúa en el 40.8%, lo que representa un crecimiento de 1.9 puntos respecto a la medición de diciembre de 2025. Sin embargo, su índice de desaprobación sigue siendo elevado y se sitúa en 55.7%, marcando una brecha de casi 15 puntos entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. El perfil del apoyo al titular del PJ provincial presenta rasgos demográficos muy marcados. El gobernador encuentra su mayor respaldo entre las mujeres (44.3%), los mayores de 40 años (42.9%) y, especialmente, en los sectores con nivel educativo bajo, donde su aprobación llega al 50.2%. En la vereda opuesta, los hombres y los ciudadanos con mayor nivel educativo son los más críticos, con niveles de rechazo que superan el 61%. Uno de los datos más reveladores del informe es el cruce de opiniones entre ambos mandatarios, que evidencia una “grieta” casi total. Entre los bonaerenses que aprueban la gestión de Milei, un abrumador 91.1% desaprueba la gestión de Kicillof. Esta cifra demuestra que el apoyo al proyecto libertario conlleva, de manera casi intrínseca, un rechazo frontal al modelo provincial vigente. En sentido inverso, el fenómeno se repite: el 70.8% de quienes desaprueban a Milei se inclinan por aprobar la gestión de Kicillof. No obstante, existe un dato preocupante para el oficialismo local: un 25.4% de los críticos del Presidente tampoco aprueba la gestión del gobernador. Ahora bien, el sondeo también consultó sobre la valoración de los principales dirigentes políticos en Provincia y arrojó algunos resultados llamativos. En el plano de la imagen personal de los dirigentes, la exministra Patricia Bullrich encabeza la lista como la figura con mejor imagen positiva con un 36.9%. Aunque su diferencial sigue siendo negativo (-12.1%), logra superar por estrecho margen a Milei, quien cosecha un 35.5% de imagen positiva frente a un 47.9% de negativa. Ambos se posicionan por encima del propio Kicillof, cuya imagen positiva personal es del 32.2%. Cristina Kirchner, por su parte, mantiene un 33.5% de imagen positiva, pero su imagen negativa escala al 51.7%, una de las más altas del relevamiento. El informe también destaca el desgaste de otras figuras de peso. Sergio Massa y Mauricio Macri presentan diferenciales de imagen negativos muy profundos, de -34.3% y -36.5% respectivamente. En ambos casos, el rechazo (imagen “mala” o “muy mala”) supera con creces el 50%. Mención aparte merece la situación de Karina Milei, quien registra la imagen negativa más alta entre los dirigentes evaluados en Buenos Aires, con un 55.6% y apenas un 15.4% de imagen positiva.