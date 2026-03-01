A dos años del inicio de su gestión, la imagen de Javier Milei todavía mantiene niveles altos de apoyo y el presidente ya planifica su estrategia de cara a los comicios de 2027, con el empujón anímico de los éxitos legislativos de La Libertad Avanza en el Congreso y la expectativa de una recuperación de la actividad económica este año. En ese panorama, la reciente encuesta de DC Consultores reveló un contundente respaldo hacia el modelo libertario donde, a pesar de cierto estancamiento de la economía, una mayoría sigue siendo optimista sobre la narrativa del futuro que propone el oficialismo. El relevamiento se realizó entre el 14 y el 17 de febrero, sobre una muestra de 2030 encuestados de todo el país, y mostró un margen de error de 2,5 pp. Este señala que más de dos tercios de los encuestados (66,7%) considera que las reformas de Milei son el ‘comienzo del despegue’ para que Argentina crezca. En contrapartida, un 33,3% respondió lo contrario y calificó el proceso como “el comienzo del fin”, bajo la idea de que el país retrocede. El informe, denominado “2026 ¡Despegar! El año de las expectativas”, también planteó un escenario hipotético: de retirar Milei de la política, ¿qué sucesor podría garantizar la continuidad de “no volver al pasado”?. Los números arrojaron un claro vencedor sobre quién podría encarnar la continuidad del rumbo actual. El estudio arroja que Patricia Bullrich lidera las preferencias como la principal “heredera natural del cambio” al conseguir un 37,5% de adhesiones. Según el análisis, el electorado identifica en la senadora nacional y exministra de Seguridad los atributos de firmeza y orden, elementos que consideran indispensables para evitar un retroceso hacia el modelo anterior. Fortalecida tras su triunfo en las legislativas 2025, donde consiguió más del 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora gana terreno entre los nombres en danza para acompañar a Milei como compañera de fórmula en una eventual búsqueda de reelección. Ahora bien, detrás de Bullrich se ubicó de forma sorpresiva la vicepresidente Victoria Villarruel, hoy enfrentada abiertamente con el Gobierno, con un 21,9%. Por su parte, surgió un dato incómodo para quienes aspiran a suceder a Milei: el 23,4% considera que hay “otra persona” que puede encarnar esa tarea, lo que sugiere la búsqueda de nuevas alternativas emergentes. Más atrás apareció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un 21,9%. Para la consultora, esto valida la estrategia oficial de que la gestión es comunicación; el votante premia a quien “pone la cara y la voz en la trinchera mediática”. Como contrapunto, el diputado Luis Petri solo obtuvo un 1,6%. Ahora bien, otra de las consultas de la encuesta se centra en la reforma laboral y los participantes mantuvieron posturas polarizadas. Si bien hubo una aceptación mayoritaria del proyecto oficial, apareció una señal amarilla de atención para el Gobierno. Casi un 35% considera que la iniciativa es “muy buena y va a generar empleo”. En tanto, un 30,3% señaló la propuesta “acomoda problemas” pero consideró que es “light” ya que le “faltan cambios”. Mientras que para un 34,8% concluyó que la reforma laboral es “un maquillaje” (30,4%) o peor que la actual (4,5%). Al mismo tiempo, el informe indagó sobre la percepción del polémico artículo 44 de la reforma laboral, que proponía cambios profundos en el régimen de licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ante la posibilidad de perder la votación general, el oficialismo terminó eliminando este punto. De forma sorpresiva, la medición muestra que una gran parte de la sociedad parece ir en rumbo contrario a la decisión del Ejecutivo. En efecto, el 62,22% apoyó las modificaciones bajo la premisa de que “se terminan las mentiras y los abusos”. Mientras que el 37,78% sostiene el argumento de que “se pierden derechos”. La inseguridad es un tema que aparece de manera recurrente como una preocupación para los argentinos. Pero en esta oportunidad, el sondeo busco averiguar cuál es el principal problema de la falta de seguridad. Más del 51% de los consultados identifica al Poder Judicial como el principal responsable de la inseguridad. Luego se ubicaron las penas leves (20,31%), el sistema penitenciario (10,94%), la reincidencia (9138%) y, por último, la edad de los delincuentes (7,81%). No obstante, el principal punto de alerta para el Gobierno aparece con la calificación a la gestión. Si bien la sociedad avaló el rumbo actual, a la hora de puntuarlo la nota se queda en 6,7%. “En el marco de un ajuste fiscal inédito, de reformas estructurales pocas veces discutidas en tiempos recientes, una recesión que cada vez se siente más y de una batalla cultural constante, un 6,7 es un dato político de alta densidad”, destaca el informe. Para la consultora, este número indica gobernabilidad asegurada, pero sin margen para errores no forzados. En ese sentido, advirtió que “bajar de los 6 puntos sería entrar en zona de riesgo institucional”.