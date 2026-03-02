Axel Kicillof encabeza esta tarde la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense en un contexto de tensiones con sus socios políticos y reclamos opositores y sindicales a su gestión. El mandatario hablará por séptima vez en su calidad de titular del Ejecutivo, pero esta ocasión tendrá condimentos particulares nunca antes vistos. Por primera vez, los sindicatos del Frente Gremial Docente rechazaron su propuesta paritaria y dictaron un paro para el día de inicio de clases. Pero los sindicatos docentes de alcance nacional convocaron a una propia y ocultaron el efecto provincial. Sin embargo, los judiciales y los estatales bonaerenses también hicieron su paro en el día de hoy. De hecho, se pudieron ver algunos pasacalles en las inmediaciones del palacio legislativo platense. Por otro lado, la interna peronista parece nunca acabar. Después de un verano de idas y vueltas por la conducción del PJ provinicia, la semana pasada hubo un nuevo capítulo por las vicepresidencias de la Cámara de Senadores. (En desarrollo)