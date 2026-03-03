La gestión de Javier Milei llegó a febrero de 2026 con una novedad que en Casa Rosada leen como una señal de estabilidad ya que, después de más de dos años de gobierno, su nivel de aprobación casi no se movió y sigue siendo el político mejor valorado del país. En un contexto de tensión económica persistente como el argentino y un calendario electoral que acaba de terminar pero que ya comienza a abrir el capítulo 2027, mantener los números es, para el oficialismo, una victoria. Así lo refleja el último relevamiento nacional de la consultora Management & Fit, realizado entre el 9 y el 24 de febrero sobre una muestra de 2.200 casos ponderados a nivel nacional. El 46.8% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, exactamente el mismo piso que registraba en la medición anterior. La desaprobación se ubica en el 50.7%, una diferencia de apenas 3.9 puntos que, en términos políticos, el oficialismo puede leer como manejable. El informe detalla, por otra parte, que la desconfianza en el gobierno creció 2.7 puntos respecto a diciembre. El piso se sostiene, pero el techo no sube. Lo que sí cambió, y de manera significativa, es el mapa de preocupaciones de los argentinos. Una inquietud que parecía haber perdido protagonismo volvió con fuerza al primer lugar del ranking de problemas del país, desplazando a temas que habían dominado la conversación pública durante meses. Sostener casi el 47% de aprobación después de más de un año de gestión, con una economía que todavía no termina de llegar al bolsillo de la mayoría, no es un dato menor. En términos históricos, pocos gobiernos argentinos lograron mantener ese nivel de respaldo pasado el primer año. Sin embargo, el informe de Management & Fit ofrece una lectura más compleja cuando se desagrega por segmentos. La aprobación crece entre varones y menores de 40 años, mientras que la desaprobación se acentúa entre mujeres, mayores de 40 años y en el nivel educativo bajo. Son exactamente los sectores que más sienten el peso del ajuste en el consumo diario, y esa brecha tiene implicancias electorales que el oficialismo no puede ignorar. El cruce con el voto de 2023 confirma la polarización: el 90.1% de quienes votaron a Milei en primera vuelta sigue aprobando su gestión, y el 81.9% de los votantes de Patricia Bullrich también lo hace. El núcleo duro se mantiene compacto. Pero fuera de ese núcleo, los números se complican rápidamente. Durante meses, la corrupción había escalado posiciones en el ranking de problemas del país, incomodando al gobierno con una narrativa que le era difícil de manejar. En febrero, ese tema retrocedió al tercer lugar con el 15.6%, cediendo terreno frente a dos preocupaciones más estructurales. La inseguridad trepó al segundo puesto con el 18.4%, cuatro puntos más que en la medición anterior. Pero el dato más significativo es el que encabeza la lista: los aumentos de precios y tarifas volvieron a ser el principal problema del país para el 22.8% de los encuestados, con una suba de 3.2 puntos respecto a diciembre. La inflación, que el gobierno había logrado bajar del podio de las urgencias cotidianas, recuperó su lugar histórico en la mente de los argentinos. En el plano personal, la foto es aún más dura: el 21.6% menciona la dificultad para llegar a fin de mes como su principal preocupación, y el total de problemas de índole económica acumula el 65.6% de las menciones. El 49% de los hogares sigue teniendo dificultades para cubrir los gastos del mes, prácticamente el mismo número que en diciembre. Si hay un terreno donde el gobierno puede mostrar respaldo social claro, es en dos de las cuatro reformas que el informe pone a consideración de los encuestados. La nueva ley penal juvenil lidera con el 71.1% de acuerdo, una cifra contundente que atraviesa segmentos y que refleja una demanda social real frente al avance de la inseguridad. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también cosecha apoyo mayoritario, con el 59.7% a favor. El problema es que las otras dos reformas centrales de la agenda oficial no corren la misma suerte. La reforma laboral, pieza clave del proyecto de desregulación económica, registra más desacuerdo que acuerdo: 51.6% contra 43.2%. Y la modificación de la ley de glaciares es la peor evaluada, con el desacuerdo superando al acuerdo por 18 puntos. Para el 53.5% de los encuestados, los principales beneficiarios de la reforma laboral serán las grandes empresas. Solo el 18.4% cree que los trabajadores saldrán ganando. Uno de los indicadores más reveladores del informe no está en las preguntas sobre gestión sino en las emociones. Por primera vez en varias mediciones, la preocupación y la desconfianza desplazaron a la esperanza del primer lugar del sentimiento dominante frente a la situación del país. El 25.3% elige esas palabras para describir lo que siente, contra el 23.4% que todavía apuesta a la esperanza. Los sentimientos negativos suman el 56.2% del total. La expectativa de mejora futura también retrocedió tres puntos respecto a diciembre, aunque sigue siendo positiva: el 42.5% cree que el país estará mejor dentro de un año. Son los menores de 40 años y el nivel educativo medio los que sostienen ese optimismo con más fuerza. Los mayores de 40 y las mujeres, en cambio, miran el futuro con más escepticismo. Un capítulo aparte merece la percepción sobre el índice de precios oficial. El 48.3% de los encuestados considera que el dato de inflación del INDEC no refleja la realidad de los precios en su vida diaria. Y cuando se les pregunta por qué creen que el gobierno frenó los cambios en la metodología de medición, el 54.1% responde que fue por temor a que el nuevo índice arrojara una inflación más alta. La Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, ofrece una lectura diferenciada que ningún analista político puede ignorar. En PBA, la aprobación de Milei cae al 45.4%, casi un punto y medio por debajo del promedio nacional, con una brecha de 6.8 puntos respecto a la desaprobación. Es un territorio donde el oficialismo tiene trabajo por delante de cara a octubre. Del otro lado del mostrador, Axel Kicillof no logra capitalizar el desgaste del gobierno nacional. Su aprobación sube apenas 1.9 puntos respecto a diciembre y llega al 40.8%, con una desaprobación del 55.7%. El cruce de datos es elocuente: entre quienes aprueban a Milei, el 91.1% desaprueba a Kicillof. Entre quienes desaprueban al presidente, el 70.8% aprueba al gobernador bonaerense. La polarización es casi total y deja poco espacio para los indecisos. En el ranking de imagen de dirigentes en PBA, Patricia Bullrich aparece como la figura con mejor diferencial positivo del distrito, aunque con números igualmente ajustados. El informe incluye un módulo sobre turismo que funciona como un indicador indirecto del estado de los bolsillos. El 36.7% de los encuestados viajó o tiene previsto viajar durante esta temporada de verano, una suba de casi cinco puntos respecto a diciembre que el gobierno puede leer como una señal de recuperación del consumo en sectores medios y altos. Pero el 63.3% que no viajó ni planea hacerlo cuenta su propia historia: el 78.9% de ese grupo menciona la falta de dinero como motivo principal. Entre quienes sí viajaron, el 64.3% eligió destinos nacionales, con la Costa Atlántica como primera opción. Solo el 34.2% optó por el exterior, con Brasil encabezando esa lista.