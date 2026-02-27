El humor del gobernador Axel Kicillof no es de los mejores. Es que en la jornada de ayer, en la que se debatieron los cargos del Senado bonaerense en la que sus “primos” y “aliados” de La Cámpora y el Frente Renovador, para él hoy directamente enemigos, consiguieron todo lo que pretendían en la previa de la reapertura de la Cámara Alta. La interna se pelea en cada rincón que se pueda. Hubo una lista de unidad para conducir el PJ provincial por el único motivo que no se discutían cargos con sueldos y contratos detrás. Todo lo demás sí es a vida o muerte. En este contexto, en el Senado manejado por la vicegobernadora Verónica Magario, a quien le pretendían remover a su secretario legislativo, verdadero jefe de personal de toda la Cámara. Kicillof pretendía que Ayelén Durán quedara como vice de Magario, pero eso no sucedió. La amenaza de Mario Ishii en romper el bloque si no le daban ese cargo y la misma predisposición mostrada por Sergio Berni si no conseguía también ese lugar predispusieron toda la negociación. En lo público ambos parecían operar en contra del otro. Pero ¿habrá sido tan así? Hace tres meses, cuando terminaba el año, Ishii recibió en su municipio al ex ministro de Seguridad. Dicen que la charla fue tensa y hasta habría habido un cruce de amenazas entre ambos. Con el resultado que tuvieron ayer, parece que solo fue una puesta en escena donde uno hacía de policía bueno y el otro, de malo. Con esta estrategia se quedaron manejando dos lugares muy sensibles para el funcionamiento cotidiano de la Cámara y el Bloque. “No te confundas. Ninguno representa más que a si mismo. Ni La Cámpora ni el peronismo creen que Ishii o Berni los representen”, coincidieron todos los sectores que componen Fuerza Patria. Esta sentencia puede ser cierta dado que tanto el ex intendente de José C. Paz como el ex funcionario provincial siempre fueron lobos solitarios que potenciaron sus carreras por las relaciones personales que habían trazado con Néstor Kirchner, el primero, y Cristina Fernández, el segundo. Kicillof está convencido que todo lo que hacen sus aliados – enemigos es para esmerilarlo. Por eso no llamó la atención en varios chats de dirigentes peronistas, kicillofistas y hasta camporistas se advirtiera que la pelea con la ex presidenta podía hacerlo quedar como el nuevo “Vandor”, el ex secretario general de la UOM que se atrevió a hacer peronismo sin Perón hace medio siglo atrás. En privado, el gobernador desmiente categóricamente esta hipótesis. “Antes de llegar de cualquier manera, me voy a casa. No voy a hacer un nuevo Alberto Fernández”, había dicho hace cuatro años atrás cuando luego de la derrota de medio término, Máximo Kirchner le intervino el gobierno y puso a Martín Insaurrade como jefe de gabinete. Todo el mundo sabe cómo terminó esa experiencia. Kicillof es muy probable que no perciba que a pesar de haber sido ministro de Economía, ganado la gobernación y ser reelecto, para sus pares de Fuerza Patria, él sigue siendo una rara avis. Por eso no llamó la atención la buena sintonía que mostró, a mediados de semana, cuando fue a San Isidro y se reunió con el intendente Ramón Lanús, quien se mantuvo en el PRO a pesar de haber sido candidato en la interna de Patricia Bullrich. Uno de derecha y otro de centro izquierda. Sin embargo, los dos son poco amantes de la “rosca” y sobrevuelan sobre ellos una nítida imagen de honestidad. Prácticos, prefieren hablar de gestión antes de cuestiones más laterales, en los que suelen perderse los políticos tradicionales. Por eso no llama la atención que se hayan puesto de acuerdo en veinte minutos por la administración de la Costa del municipio, que ahora quedará a cargo de la Municipalidad. Kicillof no entiende, o deja trascender que no lo hace, cómo nadie le reconoce el lugar que se ganó tras haber sido ratificado al frente de la gobernación bonaerense. Presume que sus aliados – enemigos deben darse cuenta que la conducción de Cristina Kirchner, a la cual él también le debe todo, cumplió su ciclo. Algo de eso dejó en claro su ministro – vocero Carlos “Carli” Bianco días atrás e inmediatamente recibió una concisa pero furibunda contestación de Teresa García, la ex ministra provincial y ex jefa de bloque del Senado bonaerense. Lo que debe advertir el gobernador es que debajo suyo el Movimiento Derecho a Futuro se desgrana en múltiples internas, que atraviesan a sus ministros e intendentes, todos los cuales están ahí por el solo hecho de tener un arma para combatir a La Cámpora y al kirchnerismo. Son los que entienden que debe generarse una “nueva canción” pero mantienen las partituras de las más antiguas y, en el nuevo proyecto, quieren ser ellos quienes tengan la batuta. Todos no pueden. En cambio, quien vuelve a tener centralidad más allá de esta con tobillera y prisión domiciliaria es Cristina. Máximo Kirchner demostró ser inflexible, mantiene sus radicalizadas posturas y no disimula ninguna diferencia interna. Sin embargo, sus seguidores no tienen ninguna disidencia interna como sí sucede el kicillofismo. Es como que, en la práctica, todos saben que deben convencerla o incorporarla a Ella para generar una nueva canción. Después ven qué hace Kicillof. ¿De eso habrán hablado ayer a la noche con Miguel Angel Pichetto? Quien acompañado por Guilllermo Moreno y Guillermo Valdez fue hasta San José 1111 para volver a conversar después de mucho tiempo. ¿Cómo habrá sido esa primera reunión entre su ex jefe de bancada en el Senado y luego candidato a vice de Mauricio Macri? “Fue una charla reparadora” dijeron los testigos, casi románticamente. “Se pusieron al día sobre muchas cosas, no hubo diálogos sobre el pasado pero sí se centraron en la actualidad”.