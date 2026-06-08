La famosa artista, Lali Espósito, coronó un fin de semana consagratorio en el Estadio Monumental ante dos funciones completamente agotadas. En el tramo final de su segundo concierto, se tomó unos minutos para hablarle directamente a su público sobre los ataques recibidos tras su enfrentamiento con el presidente Javier Milei.

El momento se dio justo después de interpretar su canción “Plástico”, perteneciente a su reciente álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Conectando la temática del tema con su situación personal, Lali expresó: “ La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota . Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy”.

La respuesta a las críticas y la “batalla cultural”

La cantante se sinceró sobre las presiones que vivió durante los meses de mayor exposición y cruces mediáticos con el oficialismo: “No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía ”.

Además, apuntó contra las intenciones de quienes la cuestionaron duramente en redes sociales y medios de comunicación. “Con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que se llama ‘batalla cultural’. Pero se equivocaron, miren, la gente no es tonta, la gente sabe”, manifestó señalando a las miles de personas presentes en el estadio.

Antes de dar paso a su canción “Fanático”, Lali concluyó con un profundo agradecimiento hacia sus seguidores por el respaldo: “Gracias por haberme bancado y haberme querido en ese momento, antes que era más importante y ahora que es muchísimo más importante”.

Un show histórico con invitados de lujo

Más allá de lo político, las dos noches en el Monumental marcaron el punto más alto en la carrera de la estrella argentina, con un show de más de tres horas que incluyó una puesta en escena imponente y visitas internacionales de primer nivel.

La gran sorpresa de las jornadas fue la participación de la icónica estrella australiana Kylie Minogue, quien subió al escenario para cantar junto a Lali los éxitos “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”.

El concierto también sirvió para reunir en vivo a las colaboraciones de su último disco. Pasaron por el escenario Miranda! (para cantar “Mejor que vos”), Duki (en “Plástico”) y Dillom (en “33”). El recital consolidó a Lali como una de las figuras más convocantes de la escena musical n.