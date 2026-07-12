Aunque resta más de un año para las próximas presidenciales, el Gobierno comenzó a acelerar la carrera electoral con decisiones importantes. Con la reorganización del Gabinete tras la llegada de Diego Santilli como jefe de ministros, la Casa Rosada busca avanzar a paso firme con políticas de fondo de cara a la segunda mitad de año.

En Balcarse 50 esperan reimpulsar los acuerdos parlamentarios con los aliados y los gobernadores mediante un diálogo más fluido. Dentro de la hoja de ruta libertaria, la reforma electoral encabeza las prioridades para el escenario político del año que viene. El proyecto forma parte del plan de La Libertad Avanza para consolidar un eventual intento de reelección de Javier Milei.

En paralelo también aparece la fragmentación de la oposición, con un peronismo que todavía no resolvió la interna que enfrenta a Axel Kicillof con el sector que responde a Cristina Kirchner. En ese sentido, una posible eliminación de las PASO elevaría más las tensiones entre el PJ para construir un candidato que surja del consenso.

Con este panorama, un reciente estudio de la consultora Reale Dalla Torre (RDT) evaluó los escenarios de primera vuelta y un hipotético balotaje entre Milei y Kicillof, que mostró una leve diferencia entre ambos. El informe reunió 1360 casos de todo el país y se llevó a cabo del 25 al 30 de junio.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Pisos y techos de cara a las elecciones presidenciales

En lo que respecta al capítulo electoral, el estudio analizó el potencial de seis posibles candidatos donde Javier Milei alcanzó el piso y el techo más alto. Obtuvo 20,6% de voto seguro y un 19,9% de voto probable. Su potencial electoral quedó en 40,5%, por lo que el presidente queda como el dirigente con mayor proyección de cara a 2027.

Detrás se ubican Axel Kicillof y Patricia Bullrich, ambos con un techo del 34,1%. Sin embargo, el gobernador bonaerense enfrenta un rechazo (“nunca lo votaría”) del 52,5%, mientras que la ministra de Seguridad tiene un 53,4%.

Un dato relevante es que Victoria Villarruel, cuarta entre los evaluados, aparece con el menor nivel de desaprobación (46,9%) y consigue un 32,5% de potencialidad electoral. Distanciada del oficialismo desde hace tiempo, la vicepresidenta es mirada con atención en cada encuesta dado que una posible candidatura suya podría dividir el voto del electorado libertario.

De acuerdo al estudio, en una hipotética primera vuelta, Villarruel obtendría el 6,1% de los votos. Este porcentual, se podría inferir, engrosaría el caudal mileísta, si la vicepresidentase mantuviera dentro de las huestes libertarias, espacio del que hoy permanece excluída.

Por su parte, Myriam Bregman y Mauricio Macri cierran el lote principal con un 28,4% y 27,1% de techo, respectivamente.

Milei vs. Kicillof: primera vuelta y eventual balotaje

En el caso de la intención de voto para una primera vuelta, los datos confirmaron que “la oposición no capitaliza”, dado que el peronismo, sumando a todos sus referentes, no supera el 24%. Milei conserva más de 5 puntos de ventaja con 29,3% y le saca una diferencia de más de 12 puntos a su principal competidor, Axel Kicillof, quien cosecha un 17,2%.

El tercer puesto fue para la opción de “un candidato de un espacio nuevo y diferente”, que alcanzó el 10,4%. En cuarto lugar apareció el Frente de Izquierda con 6,5%. Completaron la lista Victoria Villarruel (6,1%), Sergio Massa (4,4%), Juan Grabois (1,3%) y Sergio Uñac (0,9%). El voto en blanco o “ninguno” se ubicó en el 12,5%, mientras que los indecisos llegaron al 11,4%.

En cuanto a un eventual mano a mano, Milei hoy se impondría a Kicillof por 4 puntos, una diferencia que, si bien se ubica dentro de un escenario todavía abierto, refuerza la ventaja competitiva del oficialismo. El estudio mostró al presidente con un 37,7% frente al 33,7% del gobernante provincial.

Marcha de la economía

El sondeo también indagó sobre la situación económica y se observó que el humor social sigue tenso, con observaron posturas fuertemente polarizadas frente al esfuerzo. Concretamente, el 41,8% cree que el sacrificio económico “va a valer la pena”, mientras que el 39,6% siente que “no va a servir para nada”.

Asimismo, el estudio señaló que “poco más del 18% de los electores” de La Libertad Avanza en primera vuelta supeditarían su voto a que mejore su situación económica personal.

En el “tablero de señales” que diseñó RDT sobre la reelección de Milei, la expectativa económica negativa es un factor que juega en contra. Sin embargo, el “voto útil antiperonista” (30,3%) y el apoyo al rumbo de su núcleo duro (86,8%) sostienen la competitividad del presidente.

Finalmente, el informe advirtió que el índice es una “foto del escenario actual” y no un pronóstico cerrado. Si el peronismo lograra definir otro candidato o si el clima social cambiara drásticamente, los números podrían modificarse. Hoy, la fragmentación opositora sigue siendo el mayor activo del Gobierno.