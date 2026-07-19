Luego de haber experimentado un fuerte desgaste ante la opinión pública, a raíz del escándalo de Manuel Adorni, el Gobierno apostó a un nuevo relanzamiento de la gestión, encabezado con la llegada de Diego Santilli al Gabinete.

Este movimiento vino acompañado de un paquete de iniciativas legislativas prioritarias y de alto impacto político y económico, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios a la ley de Inocencia Fiscal y la reforma electoral.

Por eso, también resulta comprensible el renovado acercamiento con los gobernadores, 13 de los cuáles asistieron al acto en Tucumán que encabezó Javier Milei por el último 9 de Julio.

La idea del oficialismo es poder pasar de página, recuperar el control de la agenda y avanzar a paso firme con políticas de fondo de cara a la segunda mitad de año. En ese contexto, una reciente encuesta al que accedió El Cronista esta semana mostró que Milei recuperó imagen positiva en julio.

El trabajo es de la consultora Giacobbe & Asociados, que incluyó 2500 casos en todo el país, con un margen de error del +/-2%. Entre el 30 de junio y el 6 de julio, la firma incluyó un ranking de dirigentes donde midieron al presidente con otros ocho referentes políticos. ¿Las sorpresas? El líder no fue el presidente y el último tampoco fue un Kirchner.

El gobierno apuesta a un nuevo relanzamiento de la gestión de cara a la segunda parte de 2026 (Prensa Presidencia)

Nueva encuesta: Milei se recupera pero su rechazo toca máximos históricos

Los datos revelan que la valoración positiva de Milei alcanzó un 37,5%, subió 3,3 puntos desde la última medición y quedó segundo entre los dirigentes con más apoyo. Sin embargo, se encuentra cinco unidades atrás con respecto a enero (42,8%).

El informe refleja un declive pronunciado del gobernante en el año, teniendo en cuenta que llegó a caer a un 34,2% en mayo. Asimismo, este valor marca un contraste significativo respecto de su mejor momento, cuando en mayo de 2024 logró un techo de 58,7% de imagen positiva.

La imagen negativa de Javier Milei trepó al 56,9%, el peor registro de toda la serie histórica registrada hasta ahora. A inicios de año, el rechazo del mandatario se encontraba en 47,1%. Según el registro de la consultora, la curva creció de forma sostenida en 2026: en febrero escaló al 49,6% y en marzo superó por primera vez el 50%.

La figura libertaria que encabezó el ranking y el dato que entusiasma a Kicillof

¿Quién se ubicó en la cima del ranking? La senadora Patricia Bullrich, una habitué en el top-3 desde hace tiempo. La actual jefe del bloque libertario en la Cámara Alta cosechó un 41% de aceptación, un nivel casi cuatro puntos mayor al de Milei.

En paralelo, el exministra de Seguridad obtuvo un rechazo del 53,1% y se mantuvo con el mejor posicionamiento de la política local por tercer mes consecutivo, con un diferencial neto de -12,1%.

La referente libertaria lidera esta tabla desde inicios de año y con mejores números en el diferencial de imagen: su menor margen lo obtuvo en enero, con apenas -1,8%.

Sin embargo, el mayor problema para Milei no es la figura de Bullrich, sino la medición del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El posible candidato del peronismo en 2027, reunió una imagen positiva del 37,1% frente a una negativa del 51,9%. Su diferencial neto fue del -14,8%.

El mandatario provincial quedó tercero en el ranking y con la segunda imagen negativa más baja entre los evaluados . Solo fue superado en este indicador por Diego Santilli (-50,3%). Justamente, en cuarto lugar apareció el Jefe de Gabinete, quien juntó un 33,9% de aprobación.

En el medio de la tabla se ubicaron Mauricio Macri y Cristina Kirchner. El viejo aliado del gobierno y la expresidenta no superaron los 25 puntos de apoyo, aunque el líder del PRO obtuvo un menor rechazo que la titular del PJ (-54,4% vs -63,3%).

Al fondo de la tabla se encolumnaron un exfuncionario, un opositor y una relegada del gobierno. El séptimo puesto fue para Manuel Adorni, al acumular un 75,8% de imagen negativa contra un escaso 14,2% de valoración positiva.

Atrás quedó Máximo Kirchner con números más críticos: solo 11,4% de apoyo y 70,8% de rechazo (diferencial neto de -59,4% puntos, el más alto de todo el ranking). Finalmente apareció última la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reunió apenas un 10,9% de aprobación y un 66,3% en rojo.