La carrera electoral de cara a las elecciones 2027 ya comenzó y el tablero político mira de cerca las encuestas para evaluar qué piensan los argentinos sobre los políticos y las asignaturas pendientes que la sociedad impone en la agenda.

En ese contexto, el último estudio de Atlas Intel, la consultora que anticipó con mayor rigor el escenario de 2023, reveló el nivel de aceptación de los líderes, con datos electorales clave para Javier Milei y Axel Kicillof.

El sondeo, realizado entre el 2 y el 7 de octubre con una muestra de 2067 casos, midió a 16 dirigentes nacionales y el resultado sorprendió: ni el presidente ni el gobernador bonaerense lideraron el ranking, y los dos primeros lugares fueron ocupados por figuras de la oposición.

Mejoras en la aprobación de Milei y contrastes en el desempeño del Gobierno

Respecto a los meses previos, el relevamiento de septiembre muestra una leve mejora para Milei en términos de aprobación. Según el informe, la valoración positiva del presidente alcanzó 38,5% y avanzó medio punto respecto a agosto, mientras que la negativa cayó 0,8% y retrocedió a 57,2% en el mismo período.

Más allá de la foto puntual, la evolución reciente de la serie muestra una curva de desgaste en el desempeño del mandatario. En lo que va del año, el nivel de aprobación del mandatario retrocedió un 4,5%, al tiempo que la desaprobación experimentó un salto de 4,2% respecto a las mediciones de enero.

Por su parte, la gestión en general del Gobierno exhibió ligeros matices:

La variante “excelente/bueno” subió de 32% a 33,3% en septiembre. Pero también creció la de “muy malo/malo”, de 53% a 54,2%. El “regular”, en tanto, cayó 3,3% y se ubicó en 12,5%.

Más allá de estos movimientos, el balance general revela un piso incómodo para el Gobierno: la desaprobación de la gestión se consolida en torno al 55%, una cifra sensiblemente superior a los niveles que registraba el oficialismo en el mismo período del año pasado.

Ranking de dirigentes: las dos figuras opositoras que superaron a Milei y Kicillof

Luego, como la mayoría de las consultoras, Atlas realizó un ranking de imagen de los líderes políticos, en el que se impuso un rasgo común: todos los evaluados terminaron con saldo negativo de imagen.

¿A quién le fue mejor? Cristina Kirchner, que después de mucho tiempo figuró primera en este apartado, dio la sorpresa al ubicarse al frente con un 39% de aceptación y un 56% de rechazo (con un diferencial de -17 puntos).

Le siguió Myriam Bregman, quien cosechó un 38% de respaldo frente a un 50% de desaprobación. La dirigente de Izquierda, además, obtuvo una ventaja: quedó con el menor diferencial negativo (-12 puntos) de los políticos evaluados.

El podio lo completó Milei, que obtuvo un 38% a favor y un 59% en contra. Su imagen positiva escaló tres puntos porcentuales respecto a agosto , mientras que la desaprobación bajó el mismo porcentaje.

Cuarto apareció Kicillof con un apoyo del 37% y un 54% en contra. Los indicadores del gobernador mostraron una leve señal de recuperación en comparación con la medición previa (37% frente a -55%).

Llamativamente, la más afectada fue Patricia Bullrich, quien suele puntear en varias ocasiones. En esta oportunidad, la senadora quedó en quinto lugar con un marcado aumento de su imagen negativa: avanzó 3 puntos porcentuales, del 55% al 58% en el último mes. En paralelo, su aceptación registró un 37% y mostró una leve caída respecto a agosto (donde tenía 38%).

Salvo el titular de Diputados, Martín Menem, el resto de los dirigentes quedó por debajo del 30% positivo. La lista incluyó nombres como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el asesor Santiago Caputo, el expresidente Mauricio Macri y Sergio Massa, todos con más del 60% de rechazo. En el fondo de la tabla, como viene siendo una costumbre, quedó Alberto Fernández al registrar un 9% de positividad frente a un nivel de rechazo del 82%.

Los principales aciertos y errores de la gestión

Por otro lado, el estudio de opinión pública indagó sobre cuáles son los principales aciertos y los mayores errores de la gestión libertaria.

Entre las medidas del Gobierno que cosechan mayor respaldo, la eliminación de intermediarios en los planes sociales encabeza el listado con un 63% de aprobación. En contraposición, el 23% de los consultados considera que la decisión fue un error, mientras que el 14% restante optó por no tomar posición. De esta forma, obtuvo la brecha a favor más alta de la medición (+40%).

En segundo lugar, se ubicó la eliminación del cepo cambiario, respaldada por el 53% de los encuestados contra un 31% de desaprobación (16% no sabe), lo que arrojó un margen favorable de 22 puntos porcentuales.

En el extremo opuesto del sondeo, la quita de cobertura de los medicamentos del PAMI se consolidó como la medida peor evaluada, con un 73% de desaprobación, y solo un 16% la calificó como un acierto.

Le siguieron de cerca los recortes presupuestarios en el área de Discapacidad, con un 71% de rechazo, y la paralización de la obra pública con el 66%, esta última con el mismo nivel de descontento por el veto al aumento de las jubilaciones .

Cuál es la preocupación que desvela a los argentinos

El estudio trazó además una radiografía de las principales preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, más de la mitad de los participantes identificó la corrupción como su máxima preocupación (50,3%), seguida por el desempleo (44%).

En tanto, la impunidad en el sistema judicial se posicionó en el tercer puesto con el 34,6% de las menciones, superando el nivel de inquietud que generan la situación económica (32,2%) y la inflación (27,8%).

NA

Asimismo, el relevamiento midió el pulso de la economía en diferentes dimensiones. Al evaluar el escenario económico del país, un 71% calificó la situación como “mala”, frente a un 21% que la percibió como “buena” y un 9% que la consideró “normal”.

El diagnóstico es aún más preocupante en el plano laboral: el 75% de los encuestados calificó de manera negativa el mercado de trabajo, mientras que solo un 13% ofreció una mirada favorable y un 12% se inclinó por una postura neutra.

En el tercer apartado del tema, que apuntaba a las finanzas del hogar, seis de cada diez encuestados (60%) evaluaron su situación como “mala”, mientras que un 40% se dividió entre una visión “buena” o “normal” de la actualidad familiar.