Lo ordena la Ley de Tránsito N.º 24.449: podrán multar a todas las personas circulen por autopistas en el carril extremo izquierdo sin usarlo para la máxima velocidad o para adelantar.

La Ley de Tránsito 24.449 sanciona a los vehículo que circulen por autopistas en el carril extremo izquierdo sin usarlo para la máxima velocidad o para adelantar.

El Decreto Reglamentario 779/1995 fija el régimen de multas en su Anexo 2. En este contexto, conviene saber qué dice exactamente el texto oficial y de cuánto son las multas económicas.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre el carril izquierdo de las autopistas

El artículo 46 establece que el carril extremo izquierdo se utiliza para circular a la máxima velocidad admitida por la vía y para maniobras de adelantamiento.

En este contexto, no es un carril para ir a cualquier ritmo de manera continua , sino para marchar al límite permitido o para adelantar.

Luego de completar un sobrepaso, corresponde regresar al carril derecho cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Cabe destacar que si un vehículo que viene detrás manifiesta su intención de sobrepasar, el conductor debe facilitar la maniobra, desplazándose hacia la derecha cuando sea seguro hacerlo y sin aumentar la velocidad.

Lo ordena la Ley de Tránsito N.º 24.449: podrán multar a todas las personas circulen por autopistas en el carril extremo izquierdo sin usarlo para la máxima velocidad o para adelantar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto es la multa por usar mal el carril izquierdo y qué pasa si no te corrés

La sanción figura en el artículo 62 del Anexo 2 del Decreto 779/1995 y sanciona a quienes circulen por autopistas en el carril extremo izquierdo sin usarlo para la máxima velocidad o para adelantar.

Establece una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF) para quien circule por ese carril sin cumplir su función.

La Unidad Fija (UF) equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje, y cada jurisdicción define su valor. Por eso, el monto en pesos cambia según dónde se labre el acta, y cada jurisdicción tiene permitido ajustar mínimos y máximos dentro de los límites de la ley.

En conclusión, el carril extremo izquierdo no es de circulación continua: se usa para adelantar o ir al máximo permitido, y se libera apenas alguien pide paso.