“¿Es nuestro objetivo que doña Rosa sepa quién es BIND? No, seguro que no, pero doña Rosa va a tratar con BIND sin saberlo”, se pregunta y se contesta Valeria Abadi, Chief Marketing & People Officer de esa empresa tecnológica que actúa como un ecosistema integral que hace foco en el ámbito corporativo y en las finanzas digitales. Y justamente porque trabaja con plataformas y fintechs como Mercado Pago, su estrategia en términos de marketing apunta a fortalecer el reconocimiento de la marca a partir de sus casos de éxito y la experiencia de sus clientes.

Abadi deja en claro que “en el mundo fintech nos conocen un montón. Ahí estamos superbién. Esperamos que nos conozcan aún más en todo este ecosistema de plataformas, en empresas y en corpo. Y también necesitamos que se entienda mejor lo que hacemos”. En ese sentido, define: “Nos gusta decir que, además de B2B o B2B2C, somos una marca B2U (Business as a User), pero no somos masivos. Nuestros clientes son las billeteras, la fintechs…”.

Mercado Pago, PersonalPay, Carrefour y Arcos Dorados son algunas de las compañías que forman parte del portafolio de clientes de BIND. A ellas se suman empresas en general y PyMEs a las que se les ofrece “no solamente el servicio de integración de APIs y toda la parte más digital, sino que también somos un grupo con muchas soluciones a medida”.

El campo de acción de la empresa se extiende a millones de clientes indirectos que la catapultan al número uno en transacciones en la Cámara Electrónica de Compensación S.A. (Coelsa), la infraestructura que procesa transferencias y pagos de forma interoperable. Como el consumidor final -la famosa doña Rosa- elige un banco, una empresa o un grupo financiero y no a quien está detrás de ellas, “la gente no sabe qué es BIND”.

La reputación de la marca se construye, entonces, con las historias de éxito de las fintechs y las plataformas asociadas a ella. Abadi lanza el interrogante obvio: “¿Cuál sería una historia de éxito de BIND? Sin duda, la de Mercado Pago. Hace diez años nos eligió para que seamos su partner financiero: para todos sus fondos comunes de inversión y demás productos. Ese fue nuestro gran caso de éxito que en el mercado de las billeteras es sumamente reconocido y por eso después crecimos. El 70% de las billeteras trabaja con nosotros. Sin duda, es lo que mejor expresa lo que la empresa quiere, lo que BIND quiere ofrecerle al ecosistema financiero”.

Mercado Pago, el caso de éxito de BIND Shutterstock

La propagación de casos de éxito incluye acuerdos con Circle -la dueña de USDC, una de las stablecoins más conocidas del mundo cripto- y el más reciente con la plataforma brasileña Inter para ofrecerles servicios en el exterior a residentes argentinos. Esas iniciativas están estrechamente vinculadas con el carácter innovador y ágil de BIND, en cuya esencia se valora más “pedir perdón que pedir permiso”.

La integración entre la cultura interna y la imagen que proyecta hacia afuera es uno de los ejes de la estrategia. Abadi, psicóloga, periodista y con extensa trayectoria en marketing, comunicación y recursos humanos, asumió un puesto creado a su medida en el que la identidad corporativa y la forma en la que se construyen los mensajes presentan una coherencia innegociable: “ La propuesta para el cliente debe estar alineada con la propuesta que uno tiene con sus empleados, con su organización. Tiene que salir de adentro hacia los clientes porque todo lo que tenga que ver con el valor de una marca, con el ADN de una organización, que es el que define qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus valores y cuáles son sus pilares tiene que ser igual, hacia adentro y hacia afuera”.

Y si bien es cierto que doña Rosa no conoce a BIND, sí opera con socios de esa empresa que se abraza a la idea de ser, al mismo tiempo, “muy digital, pero muy humana” y que es consciente de que “la mejor campaña de marketing es cuando hablan los clientes y no hay mejor influencer que un cliente satisfecho”.