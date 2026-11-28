Alquilar se volvió, en los últimos años, una tarea compleja para una gran parte de la sociedad: no solo por el costo de la renta en sí, sino a causa de los requisitos y gastos extra que se imponen habitualmente a la hora de ocupar un inmueble .

En este contexto, la situación empeora al mirar a los barrios populares. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), implica un esfuerzo económico que se acerca al límite. De acuerdo con la Encuesta Inquilina 2026, el precio promedio de un alquiler en un asentamiento informal o barrio popular se ubica en torno a los $ 475.000, y para el 84% de los hogares inquilinos encuestados en esos barrios el pago del alquiler se lleva la mitad o más de sus ingresos.

El relevamiento fue elaborado por ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES e IEALC con el título “Alquilar en el AMBA a tres años de la desregulación de los alquileres”. Los hogares de barrios populares representan el 9% de las personas encuestadas en la edición 2026.

Ingresos bajos y alquileres altos

La brecha de ingresos explica buena parte de la presión. Según el informe, el 70% de los hogares inquilinos en barrios populares gana hasta $ 800.000, mientras que entre quienes viven fuera de ellos ese porcentaje es del 26%. Con un alquiler promedio de $ 475.000, la cuenta deja poco margen para el resto de los gastos del hogar.

Cabe aclarar que los barrios populares ocupan el 9% de la muestra relevada, es decir, un porcentaje reducido, con lo que las cifras no pueden tomarse como exactas.

Sin embargo, en un panorama general del AMBA exhibe una situación exigente: el 53% de los hogares inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler , frente al 38% de 2024. En los barrios populares, esa proporción llega al 84%.

La situación es más exigida en los barrios populares y asentamientos. Adrian Escandar

Habitaciones en lugar de viviendas enteras

Otra diferencia que se ve a partir del informe es el tipo de vivienda que se alquila. El 58% de la población inquilina en barrios populares alquila una habitación, ya sea en una casa o departamento o en un hotel, pensión o inquilinato, y solo el 26% renta una vivienda entera. En cambio, fuera de estos barrios, el 81% alquila una casa o un departamento completo.

Según el informe, el alquiler de habitaciones no responde a una elección: el precio promedio que se paga por ellas, en torno a los $ 450.000, no dista mucho del de un monoambiente. Para los autores, es “evidente” que se trata de la única alternativa ante la exclusión que generan los requisitos para acceder a una unidad entera.

Es decir, que se genera una suerte de mercado “paralelo” de alquileres. Las condiciones de quienes alquilan habitaciones, un universo que incluye a buena parte de los hogares de barrios populares, son más precarias que las del resto. El 74% no tiene contrato escrito, más de la mitad no tiene un plazo de alquiler acordado y alrededor del 17% enfrenta aumentos mensuales, frente al 2% de quienes alquilan casas o departamentos enteros.

Hacinamiento: la otra cara del problema que afecta a siete de cada 10 hogares

La precariedad también se refleja en el espacio. En los barrios populares, el 70% de los hogares inquilinos exhibe algún nivel de hacinamiento y el 48% se encuentra en hacinamiento crítico, es decir, hogares donde viven en promedio tres o más personas por ambiente. Para el total de la población inquilina, el hacinamiento alcanza al 28%, y el crítico, al 9%.

Las cifras de los asentamientos son similares a las de quienes alquilan habitaciones, entre los que el 67% vive hacinado.

Endeudamiento: de 37% a 59% en un año

El peso del alquiler sobre los ingresos, según los datos del informe, se traduce en deuda. Aunque no desagrega estos datos por tipo de barrio, el panorama del conjunto de los hogares inquilinos del AMBA muestra un salto: el 59% pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% de la medición de 2025.

Pese a las deudas, un 91% de inquilinos cumplen con el pago del alquiler.

Entre los hogares que se endeudaron, el 72% destinó ese dinero para pagar el alquiler. La cifra es menor a la del año pasado (77%), pero superior a la de 2024 (67%) y 2022 (61%). Según el estudio, el alquiler forma parte del grupo de gastos que los hogares no pueden postergar, junto con la comida y los servicios públicos.

Las fuentes del endeudamiento son variadas. En el 35% de los casos se pidió dinero a familiares o amigos, el 32% recurrió a un préstamo de una billetera virtual, el 22% a un préstamo bancario o un adelanto de haberes y el 13% a una financiera o prestamista.

El deterioro se extiende a otros indicadores. El 31% de los hogares está atrasado con el pago de gastos corrientes o deudas, casi el doble que en 2025 (16%). Además, el 70% recortó consumos y el 49% gastó ahorros. Solo el 10% de los hogares pudo ahorrar el mes anterior a la encuesta, el punto más bajo desde 2022.

Pese a todo, la gran mayoría cumple con el alquiler: el 91% está al día y apenas el 3% debe más de dos meses. Sin embargo, los hogares que recibieron alguna presión para desalojar su vivienda subieron del 6% al 10%.