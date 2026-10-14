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En esta noticia Predominaron las bajas en las provincias

El mercado laboral formal volvió a mostrar señales de deterioro durante julio. El empleo registrado en el sector privado cayó un 0,2% respecto de junio, lo que implicó la pérdida de 12.716 puestos de trabajo en un solo mes, de acuerdo con un informe de la consultora Politikón Chaco, elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Con ese resultado, el empleo privado formal acumula una caída del 4,2% frente a noviembre de 2023, equivalente a 265.765 puestos de trabajo menos, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos 52 meses.

El informe muestra que la contracción volvió a ser generalizada. De los distintos sectores económicos, apenas tres registraron mejoras mensuales: Minería (+0,4%), Pesca (+0,1%) y Electricidad, gas y agua (+0,1%).

En contraste, las mayores bajas correspondieron a Construcción (-0,6%), Industria manufacturera (-0,3%), Comercio (-0,3%) e Intermediación financiera (-0,4%). Mientras las actividades que crecieron generaron apenas 644 empleos, los sectores en retroceso destruyeron 13.358 puestos, lo que dejó un saldo negativo de 12.716 trabajadores registrados .

La comparación con el inicio de la actual gestión profundiza esa tendencia. Según Politikón, once de los catorce sectores presentan hoy menos empleo que en noviembre de 2023 y sólo Agro, Pesca y Enseñanza muestran mejoras.

Entre las actividades con mayor pérdida de puestos se destacan la Industria manufacturera , con 90.924 empleos menos (-7,6%), y la Construcción , que redujo su plantilla en 64.083 trabajadores (-14,5%).

En la comparación interanual, el panorama tampoco muestra recuperación. El empleo privado formal cayó 2,2% respecto de julio de 2025, lo que representa 134.517 puestos menos en todo el país.

Predominaron las bajas en las provincias

El relevamiento de Politikón también muestra que 17 de las 24 jurisdicciones registraron retrocesos mensuales durante julio. Sólo Catamarca (+0,7%), Tucumán (+0,2%), Salta (+0,2%), Ciudad de Buenos Aires (+0,2%), La Rioja (+0,1%) y Río Negro (+0,1%) lograron incrementar el empleo formal, mientras que Chaco se mantuvo sin cambios.

Las mayores caídas porcentuales se observaron en Santa Cruz (-0,9%), Mendoza (-0,7%) y Corrientes (-0,7%). En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires fue la que más puestos perdió durante el mes, con 8.001 empleos menos, seguida por Mendoza, con una caída de 1.648 trabajadores registrados. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires sumó 2.249 empleos y Tucumán incorporó otros 327.

La foto de mediano plazo también evidencia diferencias regionales. Al comparar los niveles actuales con noviembre de 2023, sólo Neuquén y Río Negro lograron superar el empleo existente antes del cambio de Gobierno, con aumentos del 8,9% y 3,5%, respectivamente.

El resto de las provincias continúa por debajo de esos niveles. Los mayores retrocesos corresponden a Tierra del Fuego (-18,4%), Santa Cruz (-17,1%) y Formosa (-11,9%). En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor pérdida acumulada, con 104.361 empleos registrados menos desde noviembre de 2023.