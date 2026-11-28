Tras un comienzo de 2026 en el que la mayoría de las consultoras vaticinaba un triunfo de Javier Milei ante Axel Kicillof en un eventual balotaje, las últimas mediciones pasaron a mostrar un empate técnico con final abierto para las elecciones presidenciales de 2027.

Concretamente, el desgaste político del mandatario y las dudas en torno a la reactivación económica reconfiguraron el comportamiento de un sector clave del electorado, con volumen suficiente para alterar el resultado electoral: los indecisos. En ese contexto, un nuevo relevamiento de QSocial arrojó un resultado inédito: Milei apareció por debajo del gobernador bonaerense en una hipotética segunda vuelta.

El estudio, elaborado de forma online durante octubre sobre 4000 casos (con un margen de error de 1,6% y un nivel de confianza del 95%), analizó cómo evolucionó la intención de voto entre las mediciones de febrero y octubre, para proyectar qué puede pasar en un posible balotaje el próximo año.

El sector que preocupa a Milei y le da una ventaja a Kicillof

De acuerdo con el informe, en ese lapso el respaldo hacia Milei se mantuvo estable en el 40%, mientras que Kicillof experimentó un salto de doce puntos porcentuales y pasó del 33% al 45%. Con este resultado, el gobernador logró revertir una diferencia inicial de siete puntos en contra para posicionarse cinco puntos por delante del mandatario.

En paralelo, el dato más revelador no surge de un éxodo de votantes libertarios, sino de cómo se inclinó la porción de votantes que, meses atrás, no tenía definida su elección. En el transcurso de esos ocho meses, el porcentaje de indecisos se redujo del 27% al 15%.

Esos doce puntos, señaló la consultora, se trasladaron hacia el mandatario provincial, en tanto que Milei mantuvo intacta su base de apoyo, aunque sin poder captar nuevos apoyos por fuera de su núcleo.

“Milei no perdió votos, perdió a los indecisos”, remarcó la firma y profundizó: “Kicillof subió doce puntos y el ´no sabe´ cayó exactamente doce. Hubo trasvase de votos: hubo indecisos que se definieron, y casi todos para el mismo lado”.

En detalle, la serie del QSocial mostró que este giro no fue gradual. En abril, Milei marcaba 37% y Kicillof 35%, con un 28% de indecisos. En julio, el gobernador pasó al frente con 42% contra 41%, mientras el “no sabe” se desplomaba al 17%. Desde entonces, los indecisos se mantuvieron entre el 15% y el 18%.

Después de ese salto, la competencia fue pareja: Kicillof tuvo 42% en agosto y Milei 40%; en septiembre el presidente llegó a 42% y el gobernador quedó en 41%. Recién en octubre la distancia se amplió a cinco puntos, con el 45% para Kicillof. En todo el recorrido, el techo y el piso del presidente oscilaron entre el 37% y el 42%.

Según una encuesta, los indecisos le dan una ventaja a Milei sobre Kicillof en un eventual balotaje.

En que segmentos políticos creció más Kicillof

Al desagregar los datos por perfil sociodemográfico y preferencia política, el estudio detectó los sectores que impulsaron la suba del referente opositor.

Concretamente, el mayor impulso del gobernador provino del electorado de izquierda, donde duplicó su caudal al pasar del 38% al 77% (un salto de 39 puntos), seguido por los independientes, franja en la que trepó del 22% al 45% (avance de 23 puntos).

Asimismo, consiguió perforar el voto identificado con el PRO al escalar del 0% al 13%. Milei, por su parte, no perdió terreno en ese espacio: retuvo el 60% de los apoyos, un punto por encima de su registro de febrero.

El estudio también reflejó altos niveles de fidelidad en los núcleos propios, aunque con leves fugas en ambos espacios: entre los votantes mileístas, la adhesión al jefe de Estado cedió dos puntos entre febrero y octubre -del 99% al 97%-, con un marginal 3% que se inclina por el mandatario provincial.

Por su parte, en la base del PJ-kirchnerismo, Milei cosecha solo un 2%, mientras que Kicillof descendió del 94% al 91%, el único retroceso que exhibió el gobernador en el desglose del informe.

El crecimiento del gobernador también tuvo un perfil social definido: subió 21 puntos entre quienes tienen nivel socioeconómico bajo, 20 entre los mayores de 50 años y 19 entre las mujeres. Entre los de 30 a 49 años, el avance fue menor, de ocho puntos.

Los indecisos, con Kicillof: qué explica el movimiento de los últimos meses

Para QSocial, el avance de Kicillof se explica por el descontento con la situación económica y el de quienes consideran que el ajuste de Milei no traerá mejoras ni ahora ni más adelante.

Ese malestar se mantuvo estable a lo largo del año -56% en febrero, un pico del 65% en julio y 58% en octubre-, pero lo que sí se modificó entre mediciones fue la decisión de voto de ese grupo, que se inclinó hacia el gobernador bonaerense.

“El descontento no creció: ronda el 60% todo el año y en octubre está más bajo que en julio. Lo que cambió es el voto dentro de ese grupo”, explicaron desde la consultora.

Entre quienes creen que el esfuerzo no valdrá la pena, el voto a Kicillof creció 12 puntos entre febrero y octubre. En conclusión, el malestar parece haber dejado de ser una duda electoral para comenzar a tener un destinatario claro.