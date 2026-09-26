Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, cada encuesta empieza a leerse como una pista de cómo se reacomoda el tablero político. Y el último relevamiento de la Universidad de San Andrés dejó una señal que el oficialismo puede leer con optimismo.

El Presidente no subió, pero tampoco cayó. Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de septiembre, la imagen positiva de Javier Milei se mantuvo en el 33%, igual que en agosto, y la aprobación de su gobierno se sostuvo en el 35% .

La novedad estuvo del otro lado. En apenas un mes, Axel Kicillof perdió 7 puntos de imagen positiva y quedó en el 29%. No fue el único: Myriam Bregman también retrocedió 7 puntos y Cristina Fernández de Kirchner, 4.

Así, Milei quedó segundo en el ranking, solo detrás de Patricia Bullrich (34%) y 4 puntos por encima del gobernador bonaerense y de la expresidenta: al Presidente le alcanzó con sostenerse mientras sus rivales retrocedían.

Ese panorama también se trasladó a la pregunta por 2027. Si las elecciones fueran hoy, La Libertad Avanza obtendría el 24% y el peronismo, el 23%. Si bien es una diferencia mínima, que se encuentra dentro del margen de error, invierte lo que mostraba la encuesta en junio , cuando el peronismo aparecía arriba (25% contra 24%). Y hay un dato que ninguno de los dos sectores puede ignorar: uno de cada cinco encuestados todavía no sabe a quién votaría.

Milei, estable mientras la oposición retrocede

Con el 33% de imagen positiva y el 61% de negativa, Milei tiene un diferencial de -28 puntos y es, junto con Cristina Kirchner y Mauricio Macri, el dirigente más conocido del país (99%). Su fortaleza está en el electorado propio: entre quienes aprueban la gestión oficialista, su imagen positiva alcanza un 84%, la cifra más alta del ranking.

La aprobación de su gobierno, en tanto, se mueve desde abril en un rango de entre 34 y 37 puntos (alcanzó el 35% en septiembre).

Sin embargo, el estudio también marca señales de desgaste. Entre quienes votaron a Patricia Bullrich en 2023, la aprobación de la gestión de Milei cayó al 56%, frente al 72% que registra entre los votantes del presidente. Además, la satisfacción con la política económica bajó 4 puntos en el último mes , hasta el 28%.

Bullrich, la dirigente con mejor imagen

Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva con el 34%, un punto por encima de Milei. Su ventaja es más clara en la imagen negativa: la rechaza el 56% de los encuestados, contra el 61% del presidente. Eso le da un diferencial de -22 puntos, 6 mejor que el de Milei (-28).

Si decidiera jugar por su cuenta, ese capital podría ser uno de sus principales activos. La encuesta muestra, además, que su electorado de 2023 no está alineado con el oficialismo: solo el 39% de quienes la votaron por aquel entonces elegiría hoy a La Libertad Avanza , mientras que el 17% se inclina por el PRO y el 18% no sabe a quién votaría.

En ese mismo grupo, la aprobación del Gobierno cae y se ubica en el 56%, bastante por debajo del 72% que registra entre los votantes de Milei.

Aun así, su posición tiene límites. La diferencia con el Presidente está dentro del margen de error y su imagen cayó 3 puntos en el último mes. Además, su respaldo se concentra en el mismo electorado que el de Milei: entre quienes aprueban al Gobierno, su imagen positiva llega al 76%, pero entre quienes lo desaprueban es de apenas el 11%.

En apenas un mes, Axel Kicillof perdió 7 puntos de imagen positiva y quedó en el 29%.

La caída de Kicillof en números

El retroceso del gobernador supera el margen de error del estudio. Con el 29% de imagen positiva y el 61% de negativa, Kicillof tiene hoy un diferencial de -32 puntos.

Pese a la caída, conserva su peso entre los votantes críticos del Gobierno. Entre quienes desaprueban la gestión de Milei, Kicillof registra un 45% de imagen positiva, igual que Cristina Kirchner y por encima de Bregman (42%).

En cambio, su imagen es casi nula en el electorado oficialista. Entre quienes aprueban al Gobierno, solo el 4% tiene una opinión positiva de él y el 91% lo evalúa de forma negativa.

Cómo quedó el ranking de dirigentes

Todos los dirigentes evaluados mantienen un diferencial negativo, es decir, más opiniones malas que buenas. Así quedaron los cinco primeros en imagen positiva:

Patricia Bullrich: 34% positiva y 56% negativa.

Javier Milei: 33% positiva y 61% negativa.

Axel Kicillof: 29% positiva y 61% negativa.

Cristina Fernández de Kirchner: 29% positiva y 64% negativa.

Myriam Bregman: 29% positiva y 48% negativa.

Cómo quedó la intención de voto para 2027

El informe define el escenario actual como un empate técnico entre La Libertad Avanza y el peronismo. Más atrás aparecen el Frente de Izquierda (5%), el PRO (3%) y Provincias Unidas (3%).

La indecisión se mantiene como tercera fuerza: el 20% no sabe a quién votaría, el 6% votaría en blanco y otro 6% prefiere no responder.

El peronismo conserva el 66% de quienes votaron a Sergio Massa en 2023, mientras que LLA retiene el 57% de los votantes de Milei.