La ANSES difundió el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar. Todas las prestaciones se actualizan este mes un 2,17%, en línea con la inflación de octubre que midió el INDEC.

Por los feriados nacionales del lunes 7 y el martes 8, el organismo tuvo que rearmar el esquema bancario y concentrar varias terminaciones de DNI en un mismo día. Los desembolsos irán del miércoles 9 al miércoles 23 de diciembre, es decir, todos los beneficiarios cobrarán antes de Navidad.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

Además del haber con aumento, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del aguinaldo, equivalente al 50% de la mejor prestación del segundo semestre. También se mantiene el bono extraordinario de hasta $ 70.000 para los ingresos más bajos, aunque todavía debe formalizarse en el Boletín Oficial.

La jubilación mínima queda en $ 453.796,70 y, con medio aguinaldo y bono, el total asciende a $ 750.695,05. La misma cifra cobrarán las madres de siete hijos o más, cuya pensión no contributiva equivale a una mínima. La PUAM, que representa el 80% de la mínima y está destinada a mayores de 65 años, se ubica en $ 363.037,36 .

Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social. ANSES

Con $ 181.518,68 de aguinaldo y el bono, suma $ 614.556,04 brutos. Por último, las pensiones no contributivas por invalidez y vejez parten de $ 317.657,69 y alcanzan $ 546.486,54 con el aguinaldo y el refuerzo.

Calendario para jubilados, PUAM y pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas abren el cronograma: las terminaciones 0 y 1 cobran el miércoles 9, las 2 y 3 el jueves 10, y las 4 a 9 el viernes 11.

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, y también los titulares de la PUAM, cobran así: DNI terminado en 0, miércoles 9; en 1, jueves 10; en 2, viernes 11; en 3, lunes 14; en 4, 5 y 6, martes 15; y en 7, 8 y 9, miércoles 16.

Los haberes superiores a la mínima se pagan al final. Las terminaciones 0 y 1 cobran el jueves 17, las 2 y 3 el viernes 18, las 4 y 5 el lunes 21, las 6 y 7 el martes 22 y las 8 y 9 el miércoles 23.