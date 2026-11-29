La evolución de la actividad económica volvió a instalar una discusión que excede los indicadores estadísticos y las interpretaciones de los economistas. Mientras el Gobierno destaca la recuperación de algunos sectores y sostiene que la economía cerrará el año con crecimiento, otros datos reflejan las dificultades que todavía atraviesan buena parte de la actividad.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que la economía mejoró en septiembre, aunque el avance no alcanzó para compensar las contracciones acumuladas durante el trimestre. El resultado reavivó el debate sobre la recesión técnica, una definición que se utiliza cuando el Producto Bruto Interno (PBI) registra dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados.

La discusión llegó incluso al organismo estadístico. Tras la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el INDEC aclaró que determinar si una economía está en recesión no forma parte de sus funciones, ya que el diagnóstico requiere considerar distintas dimensiones de la actividad y no un único indicador.

Pero más allá de la definición técnica, hay otra pregunta: ¿cómo perciben los argentinos el momento económico que atraviesa el país?

Recesión económica: qué piensan los argentinos sobre la actividad

Una encuesta nacional de Pulso Research muestra que la percepción predominante está lejos de la idea de una economía en expansión. Ante la pregunta sobre si la Argentina está creciendo, estancada o en recesión, el 41,5% respondió que atraviesa una recesión.

Otro 35,5% consideró que la economía está estancada, mientras que apenas el 19% afirmó que está creciendo. El 4% restante no supo o no contestó.

En conjunto, el 77% de los encuestados describió una economía que no crece: ya sea porque considera que está en recesión o porque percibe que la actividad permanece estancada.

El resultado corresponde al estudio Brújula Social de Pulso Research, realizado entre el 7 y el 16 de noviembre, antes de la difusión del EMAE de septiembre. Por eso, la encuesta no mide una reacción al último dato oficial, sino una percepción que ya estaba instalada entre los consultados.

La actividad económica cayó durante dos trimestres consecutivos

El dato se conoció en medio de una discusión sobre el desempeño de la economía argentina. En septiembre, el EMAE registró una suba mensual desestacionalizada del 1,1%, pero una caída interanual del 1,2%.

La mejora no alcanzó para compensar las pérdidas acumuladas durante julio y agosto. De acuerdo con la evolución de la serie desestacionalizada, la actividad encadenó dos trimestres consecutivos de contracción, el criterio que habitualmente se utiliza para identificar una recesión técnica.

La confirmación del resultado trimestral llegará con la publicación del PBI del tercer trimestre, prevista para el 16 de diciembre.

Pulso Research: cómo se realizó la encuesta nacional

El informe de noviembre de Pulso Research se elaboró a partir de dos estudios nacionales. Brújula Social, que releva mensualmente las expectativas, el humor social y las percepciones ciudadanas, reunió 1552 casos online entre el 7 y el 16 de noviembre de 2026.

El segundo estudio, Pulso Consumo, analiza el bolsillo de los argentinos, sus hábitos de consumo y ahorro. En este caso, se realizaron 1.200 casos online entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre.

La ficha técnica de Brújula Social indica que el universo estuvo compuesto por ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar. El diseño fue no probabilístico, estratificado, con cuotas por género y edad, ajustado según parámetros sociodemográficos y electorales.

El ajuste fiscal, otro punto de tensión para el Gobierno

La percepción sobre la actividad económica convive con una evaluación crítica del ajuste fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico de Javier Milei.

En el estudio de Pulso Research, el 47,3% consideró que el ajuste fiscal del Gobierno empeoró la situación económica del país. En cambio, el 23,4% sostuvo que la mejoró y el 20,7% respondió que no produjo cambios. El 8,7% no supo o no contestó.

El resultado se suma a otras señales de malestar con la prioridad que el Gobierno asigna a la estabilización. En una encuesta de Q Social publicada recientemente por El Cronista, el 75% de los consultados afirmó que elegiría una economía que se reactive y genere más trabajo, aunque la inflación suba.

Los resultados de Pulso Research y Q Social ponen en tensión dos de los pilares del discurso económico del Gobierno: el ajuste fiscal y la baja de la inflación. Aunque los relevamientos midieron aspectos diferentes, ambos muestran una distancia entre los objetivos que reivindica la Casa Rosada y las prioridades que expresan los encuestados.

PASO y elecciones 2027: qué más midió Pulso Research

La encuesta también incluyó preguntas sobre la eliminación de las PASO y el escenario electoral de 2027. En el primer caso, el 45,4% se manifestó de acuerdo con eliminar las primarias, frente al 37,1% que expresó desacuerdo. El 17,5% no supo o no contestó.

En la intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza reunió el 25,8% de las respuestas sin proyección de indecisos, seguida por el peronismo kirchnerista, con el 21,3%. El peronismo federal obtuvo el 8,1%, la izquierda el 5,6% y el PRO el 4,7%.

Los resultados electorales funcionan como una referencia del clima político, aunque el foco principal del relevamiento está puesto en la percepción económica, el impacto del ajuste y la situación de los ingresos.