Asís remarcó que, al asumir como jefa de la bancada libertaria en el Senado, Bullrich activó un “juego de la diferenciación”.

En esta noticia Qué es el Plan B de Bullrich y por qué inquieta a Milei

El escritor Jorge “Turco” Asís trazó un extenso diagnóstico de la coyuntura política y lanzó una advertencia a Javier Milei Javier Milei sobre los últimos movimientos de Patricia Bullrich. Para el periodista, los gestos de diferenciación de la ministra de Seguridad reabrieron el debate sobre su vínculo con el Gobierno y una posible postulación presidencial en 2027.

En su blog personal, Asís sostuvo que Bullrich impulsa un “Plan B”, una estrategia que comparó con la propuesta de 2019 para que María Eugenia Vidal reemplazara a Mauricio Macri en la boleta electoral.

“A Milei le crece justamente el desencuentro previsible con la Patricia Bullrich, que con su Plan B evoca aquel Plan V que sigilosamente le instalaron a Mauricio (Macri) los impulsores de la candidatura presidencial de la señora María Eugenia Vidal”, señaló.

Asís recordó que la alternativa de Vidal cobró fuerza porque “medía mejor” que Macri y resaltó que los mismos “alcahuetes” que impulsaban la candidatura de la exgobernadora operan actualmente como “buchones voluntarios de Milei”.

Según recordó el escritor, el “vidalismo” buscaba inducir de manera indirecta el lanzamiento explícito de la gobernadora, mientras Macri evaluaba continuar más allá de 2019.

“El juego diferenciador arrancó exactamente cuándo el Círculo Rojo le picó el boleto a Milei", afirmó Asís.

Qué es el Plan B de Bullrich y por qué inquieta a Milei

Sin embargo, Asís considera que el dilema actual de Bullrich es “más significativamente grave” que la maniobra con Vidal y que puede amenazar la relación que tiene con el mandatario. En ese sentido, argumentó que resulta imposible hallar puntos en común entre las personalidades de la referente del PRO y de la actual legisladora.

Respecto a la figura de Bullrich, Asís la describió como “ideológicamente flexible para digerir de modo natural las mudanzas personales”, al punto de que consideró que sus cambios de postura política ya no sorprenden a la opinión pública.

“La sociedad le reconoce el atributo y casi aplaude como aprueba la admirable identidad de saltimbanqui (sic). Sin el menor espanto aguarda el próximo viraje que ciertos observadores prefieren calificar de ‘próxima traición’”, subrayó.

Asís remarcó que, al asumir como jefa de la bancada libertaria en el Senado, Bullrich activó un “juego de la diferenciación”, maniobra que el escritor interpretó como un “ensayo indispensable para la sociedad que reclamaba el viraje”.

“El juego diferenciador arrancó exactamente cuándo el Círculo Rojo le picó el boleto a Milei, cuando circulaban candidaturas de relativos outsiders como (Jorge) Brito y Daniel Hadad”, precisó Asís, quien consideró que la jugada agudizó “repentinamente la teoría de la disolución personal” con el presidente.

Por eso, concluyó que los “desplantes continuos” del Plan B atormentan hoy “con intensidad” a los “inseguros hermanos Milei”, de la misma manera en que el Plan V afectó a Macri.