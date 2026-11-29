El 52,4% de los vecinos aseguró que busca un “cambio de rumbo total” de cara a 2027.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires combina varias sensaciones que suman incertidumbre al año electoral. La última encuesta realizada para CABA por DC Consultores, arrojó datos que podrían preocupar a Jorge Macri y también al principal partido opositor en el distrito: el peronismo.

El primer punto es que el 52,4% de los vecinos aseguró que busca un “cambio de rumbo total” de cara a 2027.

Por otra parte, el relevamiento realizado del 18 al 22 de noviembre sobre 1293 casos efectivos, midió la imagen de los dirigentes, y el jefe de Gobierno no fue el primer candidato elegido si las elecciones fueran hoy. Además, preguntó por la percepción de los encuestados sobre los partidos políticos y llamó la atención que arrojó el relevamiento del peronismo.

Bullrich, primera en imagen: quiénes son los dirigentes con saldo positivo

Bullrich lidera la tabla de imagen con un 45,2% de opiniones positivas y un 34,3% de negativas, lo que le da un diferencial de +10,9 puntos: el mejor de todos los dirigentes consultados. Detrás aparecen Sandra Pettovello (40,5% positiva y 37,1% negativa, +3,4 puntos) y Victoria Villarruel (35,5% y 34,1%, +1,4 puntos). Son los únicos tres con saldo favorable.

Por su parte, Javier Milei registra un 37,2% de imagen positiva y un 41% de negativa (-3,8 puntos). Jorge Macri tiene un 30,8% positiva y un 39,8% negativa, un diferencial de -9 puntos. El expresidente Mauricio Macri queda en -18,3 (27,6% frente a 45,9%), Horacio Rodríguez Larreta en -29,7 (17% frente a 46,7%) y Axel Kicillof en -32,2 (23,1% frente a 55,3%).

Myriam Bregman tiene 20,3% de imagen positiva y 54,5% de negativa (-34,2 puntos). También midieron a Leonardo Cositorto, que cierra el ranking con -51,8 puntos.

Patricia Bullrich, la de mejor imagen en CABA, según la encuesta. Fuente: BDO

En tanto, en el plano “outsiders”, Daniel Hadad (22,3% positiva y 26,8% negativa, -4,5 puntos) y Pilar Ramírez (8,9% y 24,7%) tienen un alto nivel de desconocimiento: el 21,8% y el 53,1% de los consultados, respectivamente, dice no conocerlos.

Cómo se traduce en intención de voto

La buena imagen de Bullrich se refleja también en la contienda por la Jefatura de Gobierno, aunque con una ventaja acotada. En la consulta sobre quién sería el candidato preferido, Bullrich suma un 28,4%, Jorge Macri un 25,3% y Leandro Santoro un 24,8%. Más atrás quedan Larreta (16,2%), otras opciones (4,7%) y Roberto García Moritán (0,6%).

En la pregunta por espacios políticos hay mucha fragmentación: lo que el estudio agrupa como “otros” o indefinidos reúne el 26,6%, La Libertad Avanza el 23,5%, el PRO el 20,2%, el peronismo el 18,4% y el kirchnerismo el 11,3%.

Sin embargo, al medir cuán probable es votar alguna vez a cada dirigente, en una escala de 0 a 10, el ranking lo encabeza Milei (4,6), seguido por Bullrich (4,2), Santoro (4), Jorge Macri (3,7), Kicillof (3,2), Larreta y Cristina Kirchner (3,1 cada uno) y Sandra Pettovello (2,7).

Un liderazgo asociado a Milei y a Bukele

Cuando se les preguntó a los encuestados con qué figura o estilo de liderazgo asocian a cada dirigente, los porteños vinculan a Bullrich sobre todo con Milei (55,8%), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (49,1%) y el estadounidense Donald Trump (26,7%). Jorge Macri, en cambio, aparece más asociado a Mauricio Macri (34,7%).

El desgaste de Jorge Macri y el humor porteño

El dato que contrasta con el liderazgo de Bullrich es lo que sucede con la figura de Jorge Macri. La sensación que le produce al vecino el actual jefe de Gobierno es negativa en el 74,7% de los casos y positiva en el 25,3%. Las asociaciones más frecuentes en cuanto a lo que genera son “nada / más de lo mismo” (38,7%) y “teatro / show” (20,5%).

El estado de ánimo de la Ciudad ayuda a explicar la demanda de cambio. Lo que más sintieron los porteños en el último mes fue enojo (24,1%), impotencia (23,7%) y preocupación (20,5%).

Cómo ve el porteño al peronismo

La encuesta también arrojó un dato que puede ser clave para el principal partido opositor a la actual gestión. Midió qué piensan los vecinos sobre el peronismo. Ante la consigna “hoy, el peronismo se transformó en...”, si bien la respuesta más elegida fue la favorable (el 26,5% lo definió como “el partido que sigue defendiendo a los que menos tienen: no cambió, y está bien”), las otras cinco opciones, todas críticas, concentran la mayoría de las respuestas.

La más votada entre ellas fue la del “partido víctima, donde siempre la culpa es de otro” (25,9%). Le sigue la del partido que le teme a los cambios y “quiere mantener todo sin reformar nada” (18,1%). Después aparecen el “partido de los apellidos”, que se ordena detrás de una persona y no de una idea (13,2%), y el “partido de la queja”, que se queja de todo y no propone (11,4%). Apenas el 4,9% lo ve como “el partido que perdió el oído” y ya no escucha.

Esa mirada dividida convive con un peso electoral acotado en la Ciudad. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el peronismo obtendría el 18,4% de los votos y el kirchnerismo el 11,3%.