Cristina Fernández podría volver a ser postulada como candidata a presidenta pese a estar condenada por la causa Vialidad. Su hijo, Máximo Kirchner, reavivó la posibilidad de una postulación de cara a las próximas elecciones de 2027. Por eso, la exmandataria activó una nueva instancia internacional para frenar la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

Esta jugada política busca sostener su carrera en la conducción del peronismo. En este sentido, desde su entorno consideran indispensable contar con su figura en la boleta para mantener la competitividad electoral. Por eso, se dio esta nueva solución para intentar que pueda presentarse.

El recurso de Cristina para ser candidata en 2027

A través de sus abogados, la expresidenta presentó una adenda con nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo de este recurso es lograr que el organismo revise la condena a seis años de prisión. Así, la defensa busca dejar sin efecto la sanción que le prohíbe presentarse a elecciones.

El equipo legal argumenta que existieron graves violaciones a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial. En la presentación señalaron que los fondos otorgados a la empresa Austral Construcciones fueron calculados con datos nacionales. Sin embargo, la causa se centró exclusivamente en las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Los letrados confían en que el Comité de la ONU emitirá un dictamen favorable en los próximos meses. De esa manera, proyectan que el pronunciamiento internacional obligará al Poder Judicial argentino a reexaminar el fallo durante este año. Mientras tanto, la exmandataria sigue condenada y con prisión domiciliaria.

Cristina presentó un recurso ante la ONU para volver a ser candidata.

El límite que encuentra la nueva estrategia judicial de Cristina

Pese a la presentación ante la ONU, la última palabra sobre la situación judicial de CFK quedará en manos de la Corte Suprema argentina. El máximo tribunal ya rechazó anteriormente distintos planteos presentados por la defensa y ratificó la pena.

Por su parte, los dirigentes alineados con la conducción kirchnerista sostienen la consigna de defender su postulación y consideraron que cualquier otra candidatura del espacio perdería competitividad frente a los rivales políticos.

En ese escenario, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantiene una postura cautelosa dentro de la interna partidaria. Si bien cuestionó con dureza el fallo judicial, evita pronunciarse directamente sobre una eventual postulación de Cristina Kirchner.