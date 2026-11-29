El último año mostró lo rápido que puede cambiar el tablero internacional. La intervención de Estados Unidos en Venezuela, la guerra entre Washington e Irán y una seguidilla de elecciones en Brasil, Colombia y Perú obligaron a muchas empresas a revisar planes que parecían firmes hace apenas unos meses.

Según un informe de la consultora Stanton Chase, la manera en que los equipos de liderazgo se preparan para esos golpes no cambió al mismo ritmo. La sorpresa se volvió frecuente, pero el entrenamiento sigue siendo excepcional. Los autores del estudio llamaron a esa distancia “brecha de ensayo”.

El trabajo se titula The Rehearsal Gap: Findings from the Geopolitics and Leadership Executive Pulse Survey. En él se recogió la opinión de 112 altos ejecutivos de cuatro regiones y nueve industrias. Por el tamaño de la muestra, sus resultados no permiten generalizar, pero sí detectar una tendencia.

Sorprendidos y sin práctica

El dato más contundente es que el 77% de los consultados admitió que su organización fue sorprendida por algún acontecimiento geopolítico durante el último año. Del otro lado, apenas el 23% consideró que había logrado anticipar todos los hechos relevantes para su negocio.

Las sorpresas fueron más que una incomodidad. El 49% de los equipos tuvo que modificar una decisión ya aprobada debido a cambios inesperados en el contexto internacional. Es decir, decisiones ya discutidas y aprobadas perdieron vigencia antes de poder ejecutarse.

Frente a ese panorama, la preparación aparece rezagada. El 55% de los equipos directivos nunca realizó una prueba de estrés geopolítico, y solo el 16% hizo una en los tres meses previos a la encuesta. En otras palabras, la mayoría enfrenta lo inesperado sin haberlo practicado.

La importancia de una prueba de estrés

Las pruebas de estrés geopolítico son ejercicios en los que la cúpula de una empresa simula cómo la afectaría un acontecimiento concreto. Puede ser, por ejemplo, el cierre de un estrecho marítimo por donde pasa parte de su mercadería o un nuevo arancel en un mercado clave.

Según el informe, el valor de estos ejercicios está menos en el escenario elegido que en la práctica compartida que generan. Sirven para definir responsabilidades, fijar criterios de decisión y coordinar áreas. Cuando llega la crisis real, cada integrante del equipo ya sabe qué le toca y con quién tiene que hablar.

. Fuente: Imagen ilustrativa (El Cronista)

La encuesta muestra diferencias entre quienes ensayan y quienes no. Entre las organizaciones que habían hecho una prueba de estrés hace poco, el 33% tuvo que modificar una decisión previamente aprobada. Entre los equipos que nunca habían hecho un ejercicio de este tipo, esa proporción subió al 50%.

Conviene leer esa comparación con cautela. El grupo que ensayó recientemente es apenas una fracción de la muestra, y la relación entre ambos datos no demuestra por sí sola que la práctica sea la causa. Aun así, la diferencia de 17 puntos coincide con el argumento central del estudio.

Más allá del primer impacto

El informe también pregunta qué es lo que más inquieta a los ejecutivos. La respuesta no es la inestabilidad en sí misma, señalada por el 29%, sino los llamados efectos de segundo orden: el 37% dijo que su mayor desafío es prever las consecuencias indirectas.

Se trata de lo que ocurre después del primer golpe. Un conflicto lejano puede encarecer la energía, eso puede trasladarse a los fletes y, más tarde, a los costos de un proveedor local. Observar el hecho inicial no alcanza: hay que anticipar la cadena de efectos que dispara sobre el negocio.

Ese tipo de razonamiento es justamente el que buscan entrenar los ejercicios de simulación. Un equipo que ensaya escenarios se entrena para preguntarse qué viene después. Es una habilidad difícil de improvisar en medio de una crisis, cuando hay poco tiempo y poca información.

Ajustar primero los números

Cuando se les preguntó qué capacidades ganaron peso en este contexto, los ejecutivos pusieron en primer lugar la disciplina y la eficiencia en costos, mencionadas por el 51%. Después aparecen la resiliencia operativa y la continuidad del negocio (47%) y la velocidad para decidir con información incompleta (46%).

. Fuente: Imagen ilustrativa (El Cronista)

Las habilidades geopolíticas más tradicionales quedaron bastante más abajo. El 31% mencionó la fluidez en temas de gobierno y políticas públicas, y el 19%, el liderazgo transfronterizo. Para los autores, muchos líderes responden a la turbulencia política como si fuera una recesión: ajustando primero los números.

Preguntas antes que respuestas

“En definitiva, preparar equipos de liderazgo para enfrentar la incertidumbre no significa contar con todas las respuestas. Implica desarrollar la capacidad de formular las preguntas correctas, tomar decisiones con información incompleta y revisar el rumbo cuando sea necesario”, afirmó Daniel Iriarte, Managing Director de Stanton Chase Buenos Aires .

El reporte propone una serie de recomendaciones que, según sus autores, no requieren grandes transformaciones, sino ajustes concretos en la forma de operar. La primera es ensayar escenarios geopolíticos de manera periódica, en lugar de esperar a que un hecho inesperado ponga a prueba al equipo sin aviso.

Las otras recomendaciones apuntan a vigilar mejor y a decidir con método. El informe sugiere monitorear de cerca precios y costos para detectar señales tempranas de impacto. También propone preguntarse qué puede pasar después de cada decisión y definir de antemano cuánta información alcanza para actuar, sin paralizarse esperando certezas.

Ninguna de estas medidas elimina el riesgo. Su objetivo es cambiar la relación de las organizaciones con la incertidumbre. Según el estudio, lo que separa a los equipos que improvisan de los que mantienen el rumbo no es haber acertado un pronóstico. Es haber construido antes la capacidad de moverse rápido.

Para directorios y CEO, el planteo deja una pregunta incómoda: cuánto tiempo dedican a entrenar las decisiones que podrían definir el futuro del negocio. Si la incertidumbre ya es parte del día a día, esperar la próxima crisis para probar al equipo es un riesgo: se aprende justo cuando hay menos margen para equivocarse.