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El mercado financiero internacional y local comenzó a recalibrar sus proyecciones de cara al cierre del año y al inicio del ciclo electoral de 2027.

Según el último informe mensual elaborado por FocusEconomics, que reúne las proyecciones de más de cuarenta bancos, consultoras y entidades financieras, la economía argentina transita un sendero de desinflación sostenido por la política fiscal, aunque persisten riesgos latentes sobre el tipo de cambio y las tasas de interés atados a la política.

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En materia de precios, el consenso de los analistas destacó la fuerte desaceleración registrada en los últimos meses, marcando que el nivel de agosto fue el más bajo en más de un año (el informe se dio a conocer antes de publicado el dato de septiembre, que registró un salto hasta el 1,9%).

De esta forma, las consultoras proyectan que la inflación promediará el 32,4% a lo largo de 2026 (una corrección al alza de apenas 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior).

Para 2027, en tanto, el mercado espera que la consolidación del plan económico lleve el promedio inflacionario anual al 23,1%.

Consultora / EntidadInflación 2026 (%)Inflación 2027 (%)
4intelligence31.920.1
ABECEB32.521.6
Aldazabal32.526.6
Allianz30.022.5
Balanz Capital32.827.9
Banco de Galicia32.524.6
Banco Hipotecario32.723.4
Banco Supervielle32.722.4
Barclays Capital35.025.0
BBVA Research32.420.9
C&T Asesores32.621.4
Capital Economics33.026.0
Citigroup Global Mkts30.527.0
Deloitte Econosignal32.926.2
E2 Economia31.414.6
Eco Go32.725.7
Ecolatina32.528.7
Econométrica33.023.0
Econviews32.725.1
EIU32.522.5
EMFI32.623.0
Empiria Consultores32.523.5
Equilibra32.724.0
FIEL32.522.3
Fitch Solutions33.521.1
Goldman Sachs32.323.0
Invecq Consulting33.024.0
LCG32.519.8
MAP32.422.6
MAPFRE Economics32.825.9
Moody’s Analytics31.823.8
OJF & Asociados32.522.8
Oxford Economics32.926.4
Pezco Economics24.027.0
Quantum Finanzas32.418.1
S&P Global Ratings32.022.0
UBS32.922.8
VDC Consultora32.521.8
Others (18)**32.722.5

El informe subraya que esta trayectoria descendente se mantendrá firme gracias a la “estricta política fiscal” implementada por el Gobierno de Javier Milei.

No obstante, los especialistas advierten que el principal riesgo al alza para la inflación es la posibilidad de una depreciación del tipo de cambio más brusca de lo esperado.

Qué va a pasar con el dólar en el corto plazo

Sobre el futuro del dólar, el panel de expertos no vislumbra saltos disruptivos en el corto plazo. El documento señala que el Banco Central mantiene la flotación del peso en una banda que se ensancha indexada a la inflación pasada. Bajo este esquema, el consenso proyecta que el tipo de cambio oficial cerrará el 2026 en $ 1641,5.

Pensando en el año próximo, la divisa continuaría su ritmo de depreciación gradual para terminar el 2027 rozando la barrera de los dos mil pesos, exactamente en $ 1968,6.

El panel de expertos no vislumbra saltos disruptivos del dólar en el corto plazo.
El panel de expertos no vislumbra saltos disruptivos del dólar en el corto plazo.

El apartado monetario es el que enciende algunas alertas de cara al calendario electoral. Actualmente, los analistas destacan que el Banco Central busca controlar los agregados monetarios en lugar de fijar una tasa de política específica, con tasas de mercado que han oscilado entre el 20% y el 25% desde abril.

Según la proyección de LatinFocus, la tasa Badlar cerrará este año en 22,24% y descenderá al 19,23% para fines de 2027.

Consultora / EntidadDólar 2026 ($)Dólar 2027 ($)
4intelligence1.5511.620
ABECEB1.6081.916
Aldazabal1.6561.893
Analytica Consultora1.610-
Aurum Valores1.6302.000
Balanz Capital1.7002.000
Banco de Galicia1.6242.059
Banco Hipotecario1.6251.950
Banco Supervielle1.6802.102
BBVA Research1.6302.040
C&T Asesores1.6241.874
Capital Economics1.5502.000
Citigroup Global Mkts1.6761.977
Credicorp Capital1.6401.810
Deloitte Econosignal1.6501.950
E2 Economia1.6362.100
Eco Go1.6601.892
Ecolatina1.7002.060
Econométrica1.6001.900
Econviews1.7002.150
EIU1.6222.028
EMFI1.5411.821
Empiria Consultores1.7462.051
Equilibra1.6452.050
FIEL1.6151.842
Fitch Ratings1.6681.935
Fitch Solutions1.6001.800
FMyA1.6082.037
Invecq Consulting1.7202.250
Itaú Unibanco1.6002.100
JPMorgan1.575-
LCG1.7002.083
MAP1.6551.984
MAPFRE Economics1.6582.268
Moody’s Analytics1.5941.814
OJF & Asociados1.6722.140
Oxford Economics1.6582.268
Pantheon Macroeconomics1.8502.250
Pezco Economics1.5301.566
Quantum Finanzas1.6121.826
Romano Group1.6011.913
S&P Global Ratings1.6501.800
Santander1.700-
Standard Chartered1.5911.690
UBS1.7001.900
VDC Consultora1.6501.940

Fuerte advertencia por las tasas en el año electoral

Sin embargo, el equipo de FocusEconomics introdujo una fuerte advertencia política en su análisis. El informe señala expresamente que “es posible un repunte de las tasas en el período previo a las elecciones del próximo año, en particular si parece que Milei perderá la votación”, dejando en claro que el mercado atará el costo del dinero a la continuidad del rumbo económico oficialista.

Finalmente, este marco nominal se inscribe en un escenario de actividad económica que el mercado percibe más lento en el corto plazo, pero con perspectivas de aceleración.

Debido a los débiles datos de actividad de julio y el impacto de la austeridad fiscal sobre el consumo privado, los panelistas recortaron la proyección de crecimiento del PBI para 2026 al 2,3%. Pese a este freno temporal, estiman que en 2027 la economía acelerará y crecerá un 2,8%, a medida que la inflación y las tasas de interés desciendan y las reformas comiencen a dar sus frutos.