Pensando en el año próximo, los analistas coinciden en que la divisa continuaría su ritmo de depreciación gradual.

El mercado financiero internacional y local comenzó a recalibrar sus proyecciones de cara al cierre del año y al inicio del ciclo electoral de 2027.

Según el último informe mensual elaborado por FocusEconomics, que reúne las proyecciones de más de cuarenta bancos, consultoras y entidades financieras, la economía argentina transita un sendero de desinflación sostenido por la política fiscal, aunque persisten riesgos latentes sobre el tipo de cambio y las tasas de interés atados a la política.

En materia de precios, el consenso de los analistas destacó la fuerte desaceleración registrada en los últimos meses, marcando que el nivel de agosto fue el más bajo en más de un año (el informe se dio a conocer antes de publicado el dato de septiembre, que registró un salto hasta el 1,9% ).

De esta forma, las consultoras proyectan que la inflación promediará el 32,4% a lo largo de 2026 (una corrección al alza de apenas 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior).

Para 2027, en tanto, el mercado espera que la consolidación del plan económico lleve el promedio inflacionario anual al 23,1%.

Consultora / Entidad Inflación 2026 (%) Inflación 2027 (%) 4intelligence 31.9 20.1 ABECEB 32.5 21.6 Aldazabal 32.5 26.6 Allianz 30.0 22.5 Balanz Capital 32.8 27.9 Banco de Galicia 32.5 24.6 Banco Hipotecario 32.7 23.4 Banco Supervielle 32.7 22.4 Barclays Capital 35.0 25.0 BBVA Research 32.4 20.9 C&T Asesores 32.6 21.4 Capital Economics 33.0 26.0 Citigroup Global Mkts 30.5 27.0 Deloitte Econosignal 32.9 26.2 E2 Economia 31.4 14.6 Eco Go 32.7 25.7 Ecolatina 32.5 28.7 Econométrica 33.0 23.0 Econviews 32.7 25.1 EIU 32.5 22.5 EMFI 32.6 23.0 Empiria Consultores 32.5 23.5 Equilibra 32.7 24.0 FIEL 32.5 22.3 Fitch Solutions 33.5 21.1 Goldman Sachs 32.3 23.0 Invecq Consulting 33.0 24.0 LCG 32.5 19.8 MAP 32.4 22.6 MAPFRE Economics 32.8 25.9 Moody’s Analytics 31.8 23.8 OJF & Asociados 32.5 22.8 Oxford Economics 32.9 26.4 Pezco Economics 24.0 27.0 Quantum Finanzas 32.4 18.1 S&P Global Ratings 32.0 22.0 UBS 32.9 22.8 VDC Consultora 32.5 21.8 Others (18)** 32.7 22.5

El informe subraya que esta trayectoria descendente se mantendrá firme gracias a la “estricta política fiscal” implementada por el Gobierno de Javier Milei.

No obstante, los especialistas advierten que el principal riesgo al alza para la inflación es la posibilidad de una depreciación del tipo de cambio más brusca de lo esperado.

Qué va a pasar con el dólar en el corto plazo

Sobre el futuro del dólar, el panel de expertos no vislumbra saltos disruptivos en el corto plazo. El documento señala que el Banco Central mantiene la flotación del peso en una banda que se ensancha indexada a la inflación pasada. Bajo este esquema, el consenso proyecta que el tipo de cambio oficial cerrará el 2026 en $ 1641,5.

Pensando en el año próximo, la divisa continuaría su ritmo de depreciación gradual para terminar el 2027 rozando la barrera de los dos mil pesos, exactamente en $ 1968,6.

El panel de expertos no vislumbra saltos disruptivos del dólar en el corto plazo.

El apartado monetario es el que enciende algunas alertas de cara al calendario electoral. Actualmente, los analistas destacan que el Banco Central busca controlar los agregados monetarios en lugar de fijar una tasa de política específica, con tasas de mercado que han oscilado entre el 20% y el 25% desde abril.

Según la proyección de LatinFocus, la tasa Badlar cerrará este año en 22,24% y descenderá al 19,23% para fines de 2027 .

Consultora / Entidad Dólar 2026 ($) Dólar 2027 ($) 4intelligence 1.551 1.620 ABECEB 1.608 1.916 Aldazabal 1.656 1.893 Analytica Consultora 1.610 - Aurum Valores 1.630 2.000 Balanz Capital 1.700 2.000 Banco de Galicia 1.624 2.059 Banco Hipotecario 1.625 1.950 Banco Supervielle 1.680 2.102 BBVA Research 1.630 2.040 C&T Asesores 1.624 1.874 Capital Economics 1.550 2.000 Citigroup Global Mkts 1.676 1.977 Credicorp Capital 1.640 1.810 Deloitte Econosignal 1.650 1.950 E2 Economia 1.636 2.100 Eco Go 1.660 1.892 Ecolatina 1.700 2.060 Econométrica 1.600 1.900 Econviews 1.700 2.150 EIU 1.622 2.028 EMFI 1.541 1.821 Empiria Consultores 1.746 2.051 Equilibra 1.645 2.050 FIEL 1.615 1.842 Fitch Ratings 1.668 1.935 Fitch Solutions 1.600 1.800 FMyA 1.608 2.037 Invecq Consulting 1.720 2.250 Itaú Unibanco 1.600 2.100 JPMorgan 1.575 - LCG 1.700 2.083 MAP 1.655 1.984 MAPFRE Economics 1.658 2.268 Moody’s Analytics 1.594 1.814 OJF & Asociados 1.672 2.140 Oxford Economics 1.658 2.268 Pantheon Macroeconomics 1.850 2.250 Pezco Economics 1.530 1.566 Quantum Finanzas 1.612 1.826 Romano Group 1.601 1.913 S&P Global Ratings 1.650 1.800 Santander 1.700 - Standard Chartered 1.591 1.690 UBS 1.700 1.900 VDC Consultora 1.650 1.940

Fuerte advertencia por las tasas en el año electoral

Sin embargo, el equipo de FocusEconomics introdujo una fuerte advertencia política en su análisis. El informe señala expresamente que “es posible un repunte de las tasas en el período previo a las elecciones del próximo año, en particular si parece que Milei perderá la votación”, dejando en claro que el mercado atará el costo del dinero a la continuidad del rumbo económico oficialista.

Finalmente, este marco nominal se inscribe en un escenario de actividad económica que el mercado percibe más lento en el corto plazo, pero con perspectivas de aceleración.

Debido a los débiles datos de actividad de julio y el impacto de la austeridad fiscal sobre el consumo privado, los panelistas recortaron la proyección de crecimiento del PBI para 2026 al 2,3%. Pese a este freno temporal, estiman que en 2027 la economía acelerará y crecerá un 2,8%, a medida que la inflación y las tasas de interés desciendan y las reformas comiencen a dar sus frutos.