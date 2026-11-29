Pasó un 25 de noviembre, pero hace 141 años. A bordo de un vapor que lo traía de regreso desde Europa, moría en alta mar Nicolás Avellaneda, el hombre que gobernó el país con solo 37 años (el más joven de la historia argentina).

Tucumano, huérfano de un mártir de la lucha contra Rosas y periodista antes que político, su presidencia quedó atrapada entre dos rebeliones armadas que pusieron en jaque la autoridad nacional. De la segunda salió con un logro que ninguno de sus antecesores había alcanzado: que el gobierno federal dejara de vivir “de prestado” en la ciudad de Buenos Aires.

El futuro presidente nació en San Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 1837. Era el mayor de los hijos de Marco Manuel Avellaneda y Dolores de Silva y Zavaleta, y llegó al mundo en los años más duros del rosismo.

Esa fecha quedaría marcada a fuego. El día en que cumplía cuatro años, su padre fue degollado en Metán por fuerzas leales al Restaurador de Leyes. Marco Avellaneda había encabezado la Coalición del Norte, y su cabeza fue exhibida en una pica en la plaza de Tucumán como escarmiento.

La familia buscó refugio en Tupiza, Bolivia, y regresó años más tarde a su provincia. La memoria del “mártir de Metán” acompañó al hijo toda su vida, y varios biógrafos vieron en ella la raíz de su temprana desconfianza hacia la violencia como forma de hacer política.

De la redacción al ministerio

Se formó en Córdoba, primero en el Colegio de Monserrat y luego en la Universidad, donde estudió Derecho. Pero su primer oficio verdadero fue el periodismo, una tribuna que en la Argentina de mediados del siglo XIX funcionaba como antesala natural de la carrera política.

Instalado en Buenos Aires, escribió en la prensa porteña y llegó a dirigir el diario El Nacional, una de las publicaciones más influyentes de la época. Allí afiló un estilo que sus contemporáneos destacarían siempre: claro, elegante y con una notable capacidad de persuasión, virtud que luego trasladaría a la oratoria.

Se formó en Córdoba, donde estudió Derecho. Pero su primer oficio verdadero fue el periodismo. Fuente: Archivo General de la Nación

Esa pluma lo llevó a la función pública. Fue legislador bonaerense y, entre 1866 y 1868, ministro de Gobierno de Adolfo Alsina, entonces gobernador de Buenos Aires. Con el líder autonomista forjó una alianza que años después resultaría decisiva para su llegada a la Casa de Gobierno.

En paralelo, combinó la cátedra universitaria con la reflexión económica. Dictó Economía Política en la Universidad de Buenos Aires y en 1865 publicó su Estudio sobre las leyes de tierras públicas, una obra que anticipaba su preocupación por la colonización y el reparto del territorio.

Sarmiento lo convocó en 1868 como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Desde ese despacho impulsó escuelas, colegios nacionales y bibliotecas populares, cuya ley de 1870 creó un sistema de apoyo estatal a las bibliotecas fundadas por los vecinos. En 1873 renunció para lanzarse a la carrera presidencial.

Un presidente joven y un ex presidente en armas

La sucesión de Sarmiento enfrentaba a Bartolomé Mitre con el autonomismo porteño. Alsina comprendió que no podía ganar solo y cedió su lugar a Avellaneda, un candidato moderado del interior capaz de seducir a las provincias. De esa alianza nacería el Partido Autonomista Nacional, que dominaría la escena durante décadas.

El colegio electoral, reunido en abril de 1874, le dio un triunfo holgado: Mitre solo se impuso en tres provincias, entre ellas Buenos Aires. Avellaneda se convertía en el presidente más joven de la historia argentina. Por los tacos altos con que disimulaba su baja estatura, sus adversarios lo apodaban “Taquitos”.

Carlos Tejedor en la tapa de El Mosquito. 11 de Julio de 1880. Fuente: Biblioteca Nacional

Mitre denunció fraude y no aceptó el resultado. A fines de septiembre de 1874 se alzó en armas, días antes del traspaso del mando, con apoyo de jefes militares y de una cañonera sublevada. Un ex presidente se levantaba así contra el nuevo mandatario surgido del colegio electoral.

Avellaneda asumió igualmente el 12 de octubre, mientras la revolución se extendía por la campaña bonaerense y Cuyo. El 26 de noviembre, en La Verde, Mitre fue derrotado por las tropas del coronel José Inocencio Arias. Días después, en Santa Rosa, un joven coronel llamado Julio A. Roca vencía al general Arredondo.

De esos días quedó asociada a su figura una frase que resumía su concepción del poder: “Nada hay dentro de la Nación superior a la Nación misma”. Ningún caudillo ni partido podía colocarse por encima de las instituciones. Aun así, optó por la clemencia, y una amnistía devolvió a Mitre a la vida política.

Austeridad, inmigración y frontera

La victoria militar no resolvía el otro frente abierto. La crisis financiera desatada en Europa en 1873 golpeó de lleno a la Argentina: cayeron las exportaciones, se cortó el crédito y el Estado se encontró sin recursos para afrontar los vencimientos de su deuda externa.

Avellaneda eligió no declarar la cesación de pagos. Recortó el presupuesto, aplicó un proteccionismo moderado y defendió ante el Congreso que los argentinos ahorrarían hasta sobre su hambre y su sed para honrar los compromisos externos. La austeridad se convirtió en el sello de su gestión.

Tropas durante la Revolución de 1874. A la izquierda se ve la Aduana Taylor y, a la derecha, la primitiva Casa Rosada. Fuente: L'Illustration

Los historiadores económicos matizan esa imagen heroica. La salida de la crisis no se explicó solo por el ajuste: la recuperación de los precios de la lana revirtió el déficit comercial, mientras el sacrificio fiscal recayó sobre obras públicas postergadas y sobre los sectores más pobres.

Su gobierno también apostó a poblar el territorio. En 1876 promulgó la Ley de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda, que organizó la recepción de extranjeros y la entrega de tierras. En esos años llegó el primer barco frigorífico y se concretó la primera exportación de trigo.

La contracara fue la frontera sur. Tras la muerte de Alsina, en 1877, Roca asumió el Ministerio de Guerra y cambió la estrategia defensiva por una ofensiva, financiada con la venta anticipada de tierras. La campaña de 1879 avanzó sobre la Patagonia, y hoy la historiografía la examina críticamente por la violencia contra los pueblos originarios.

En el plano político, Avellaneda ensayó en 1877 la llamada conciliación de los partidos, un acercamiento al mitrismo para cerrar las heridas de 1874. La fórmula descomprimió el clima por un tiempo, pero dejó intacta una cuestión de fondo que volvería a estallar con violencia en 1880.

El huésped incómodo

Esa cuestión era casi tan vieja como el país. Desde la independencia, las provincias reclamaban que la ciudad de Buenos Aires se separara de su provincia y quedara bajo jurisdicción nacional. La ciudad concentraba el puerto, la aduana y la riqueza, y su dirigencia se resistía a resignar ese privilegio.

La salida provisoria había sido la ley de compromiso de 1862, que permitía a las autoridades nacionales residir en la ciudad. El Presidente vivía, en los hechos, como un inquilino bajo la jurisdicción de un gobernador con poder propio. El propio Carlos Tejedor, mandatario bonaerense, llegó a recordarle en público esa condición de huésped.

La sucesión de 1880 encendió la mecha. Tejedor aspiraba a la presidencia frente a Roca, el candidato de la Liga de Gobernadores y del autonomismo nacional. Cuando el gobierno dejó trascender que avanzaría con la federalización, el gobernador organizó milicias, introdujo armas y convirtió la ciudad en un cuartel.

Avellaneda denunció que esas acciones colocaban a la provincia en estado de rebelión. A comienzos de junio de 1880 trasladó el gobierno nacional al pueblo de Belgrano, entonces fuera del ejido porteño. Lo siguieron el Senado, la Corte Suprema y parte de los diputados. Por unas semanas, Belgrano fue la capital de la República.

El choque fue inevitable. Entre el 20 y el 21 de junio se combatió en Barracas, Puente Alsina y Los Corrales, en una de las jornadas más sangrientas que vivió la ciudad. Las estimaciones hablan de unos 3000 muertos. Sitiado y derrotado, Tejedor renunció a fines de mes, con la mediación de Mitre.

La ley que cerró la cuestión capital

Con la provincia vencida, el Congreso declaró disuelta la Legislatura bonaerense. El 24 de agosto, Avellaneda envió el proyecto que declaraba capital a la ciudad de Buenos Aires. El Congreso lo sancionó el 20 de septiembre de 1880 y el Ejecutivo lo promulgó al día siguiente, desde Belgrano, como Ley 1029.

Primera Compañía de Rifleros apostados en la trinchera de la esquina de las calles Córdoba y Azcuénaga durante la revolución. Fuente: Archivo General de la Nación

La norma tenía una condición exigida por la Constitución: solo entraría en vigor cuando la Legislatura provincial cediera el territorio. La nueva Legislatura lo aprobó en noviembre y el 6 de diciembre, ya bajo la presidencia de Roca, la federalización quedó completada. La provincia fundaría su nueva capital, La Plata, en 1882.

Buena parte de la historiografía ve en 1880 un punto de inflexión. Natalio Botana situó allí el origen del orden conservador que gobernó hasta 1916, y Oscar Oszlak lo interpretó como el cierre del largo proceso por el cual el Estado nacional impuso su autoridad sobre el territorio.

Otras miradas ponen el acento en el costo. La cuestión capital se resolvió finalmente por las armas, y el triunfo abrió paso a un sistema político cerrado, sostenido por el control electoral del PAN. La unidad institucional, en esa lectura, llegó de la mano de una hegemonía que tardaría décadas en resquebrajarse.

Un final en alta mar

Dejado el poder, Avellaneda no se retiró de la vida pública. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires en 1881 y luego senador por Tucumán. Desde su banca impulsó la Ley Universitaria de 1885, también conocida como Ley Avellaneda, que rigió las universidades nacionales durante décadas.

Pero su salud declinaba. Padecía el mal de Bright, una grave enfermedad renal, y los médicos le aconsejaron viajar a Europa. Se trató en Francia y emprendió el regreso en noviembre de 1885. Murió a bordo, en alta mar, el 25 de ese mes, con apenas 48 años.

A él pertenece también una frase que todavía se repite en actos y aulas: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos”. La sentencia condensa al orador que nunca dejó de ser periodista, convencido de que la palabra pública era una herramienta de gobierno.

Su vida encierra una paradoja difícil de ignorar. El hijo de una víctima de la violencia política debió gobernar empuñando las armas para que la República tuviera, al fin, una casa propia, y no una habitación prestada en la ciudad de otro.